NBA》東契奇再寫多項紀錄 獨行俠作客摧毀火箭

東契奇。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今天作客挑戰火箭，「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）展現好手感，繳出30分、14籃板和6助攻的全能表現，本季第35次繳出「雙十」成績，攜手D.鮑威爾（Dwight Powell），在上半場建立領先優勢，終場就以113：100擊敗對手。

東契奇首節還在找手感，幾次出手都沒能命中，好在他節末馬上就進入狀況，首節獨攬9分，D.鮑威爾則是拿下10分，靠著這兩人發威，獨行俠全場最多領先29分，火箭末節展現兇猛反攻，三分射手發威，將比分差縮小，但卻為時已晚，獨行俠終場就以13分差贏球。

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東契奇此役19投9中、三分球11投5中，砍下30分14籃板6助攻，也締造多項紀錄，首先這才是他NBA生涯第250場比賽，但他已經高效繳出124次雙十數據，也是本季第35次，另外這也是他職業生涯第80次砍下至少20分10籃板5助攻的數據。

除了東契奇，同樣功不可沒的還有D.鮑威爾，今他11投9中以超高命中率拿下26分，另有12籃板3助攻和2火鍋，汀維迪（Spencer Dinwiddie）16分7助攻，柏克（Trey Burke）替補15分；火箭則由波特（Kevin Porter Jr.）17分表現較佳。

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