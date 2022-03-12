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NBA》特倫特開外掛8顆三分彈、轟42分 暴龍爆冷擊敗龍頭太陽

2022/03/12 15:40

特倫特今轟進8顆三分球、豪取42分帶領暴龍，下剋上擊敗龍頭太陽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上一場擊敗馬刺才終結三連敗的暴龍，今作客鳳凰城交手早早拿下季後賽門票的聯盟霸主太陽，原以為實力相差懸殊兩隊碰頭，場上將呈現一面倒的屠殺秀，沒想到暴龍當家射手特倫特（Gary Trent Jr.）再度爆發，今豪取42分，帶領球隊以117：112爆冷擊敗太陽。

比賽開打暴龍就反客為主，特倫特上半場拿下18分4籃板，菜鳥巴恩斯（Scottie Barnes）則是繳出11分5籃板，上半場打完暴龍以4分差領先，易籃後，特倫特火力全面解放連投帶罰單傑就獨攬13分，幫助暴龍在第三節取得14分領先，龍頭太陽到最末節才回神，佩恩（Cameron Payne）連拿4分帶領球隊打出一波8：0將比分追近，不過特倫特火力還是沒停歇，單節再進帳11分，終場暴龍就以5分差擊敗對手。

特倫特此役21投13中、三分球11投8中，轟下追平本季新高的42分，另有8籃板1助攻，西亞卡姆（Pascal Siakam）則是繳出25分10助攻和7籃板，表現也相當精采，巴恩斯雖然上半場表現相當出色，雖然下半場熄火，但拿下15分6籃板，單場還送出高達5次的抄截。

太陽方面則是由佩恩拿下全隊最高的24分，另有7籃板4助攻2抄截，一哥布克（Devin Booker）繳出22分7助攻，布里吉斯（Mikal Bridges）挹注18分。

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