網球》加入「700勝俱樂部」 英國老將穆雷現役第4人

前世界球王穆雷男單初登場歷經3盤苦戰後來居上，逆轉勝日本丹尼爾太郎。（USA TODAY Sports）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕北美「陽光雙冠」的印地安泉網賽，34歲的前世界球王穆雷（Andy Murray）寶刀未老，男單初登場歷經3盤苦戰後來居上，終挾1：6、6：2、6：4逆轉勝日本老冤家丹尼爾太郎，英國老將不但回報今年元月澳網輸球之仇，也集滿職業生涯單打700勝，榮膺現役球員第4人。

「這是我去年底給自己設定的目標，也是許多勝利的累積。」揮別傷痛尋求東山再起的穆雷，賽後不禁有感而發，「很高興在這裡達成，接下來就往800勝前進吧。」坐擁3座大滿貫冠軍、2屆奧運金牌的穆雷，戰功彪炳已受封為爵士，但他自2016年辛辛那提拿下第600勝，就深陷生涯低潮，動了兩次髖關節手術、甚至打算提前退休。如今穆雷咬緊牙關撐下去，總算締造ATP單打戰績700勝220負，繼網壇「三巨頭」的瑞士老將費德爾（Roger Federer）1251勝275負、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）1043勝209負、塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）991勝200負後，成為現役第4位、也是史上第18名「700勝俱樂部」球員。

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穆雷驚險開胡，挺進這項千分等級名人大賽32強，下個對手將是年僅24歲的哈薩克31種子巴伯里克（Alexander Bublik）。

丹尼爾太郎。（法新社）

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