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網球》印地安泉大賽中國第一人 17歲商竣程首輪出局

2022/03/12 14:41

中國17歲新星商竣程。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕印地安泉網賽男單首輪，17歲的中國年輕黑馬商竣程深陷苦戰，3：6、4：6不敵同樣會外賽殺入的西班牙對手穆納爾（Jaume Munar），無緣再爆冷門挺進次輪。

目前世界男單排名543的商竣程，此行獲會外賽外卡，天助自助連闖2關，自2006年美國地主楊恩（Donald Young）後，成為印地安泉最年輕的會內賽男子選手，也是首闖ATP千分等級名人系列大賽的中國第一人。

只不過，今年面對24歲、經驗豐富的穆納爾，左手持拍的商竣程遭震撼教育，自認不論體能、節奏都得加強，「我覺得比賽還是有很大進步空間，因為對手是到過50多位的球員，我覺得他的比賽節奏，是我交手過球員裡最好的，發球節奏控制非常好，我要和他多學習。」

商竣程也認為，此役多拍得分率比較高，反倒是4拍內丟分太多，「肯定是力量方面不足，但不能把這當成藉口，平時訓練要更努力。」

商竣程來自運動世家，父親為前中國足球國腳商毅，母親則是世界桌球冠軍鄔娜，從小赴佛羅里達IMG網球學院受訓，去年7月成為世界青少年球王，並轉戰職業，接下來邁阿密名人賽他已獲得會內賽外卡。　

　

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