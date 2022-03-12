HBL》光復高中晉級冠軍賽 新竹市長林智堅會到場加油集氣

新竹市光復高中今天在HBL四強賽中擊敗泰山高中取得明天的冠軍賽門票 、市長林智堅也說會到場加油集氣。（新竹市府提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕110學年度HBL高中籃球聯賽光復中學在4強賽中，率先以78比63打敗泰山高中，搶下晉級冠亞軍戰門票，總教練陳定杰表示，這是最靠近冠軍的一刻，也是最艱難的一刻，球員將會全力以赴。市長林智堅也說，明晚的冠軍賽，他也會到現場，為光復高中奪冠集氣加油。

今天的四強賽，由光復高中面對泰山高中，光復開局就以13比3穩定領先，鄭名斈在禁區下保護多個籃板，陳將双則攻擊火力猛烈，並穩定領先，領先局勢一路延續到第2節；第3節，小高一謝銘駿兩度三分球出手都進，泰山雖然試圖以人海戰術持續壓迫防守與進攻，但球場小飛俠張俊生並未讓對方如願，且在節末展開半場抄截，阻斷泰山第三節的最後一波進攻，第四節表現優異的馮誠恩雖五犯下場，光復最後仍以78比63強壓泰山獲得冠亞軍門票。

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新竹市光復高中今天在HBL四強賽中擊敗泰山高中取得明天的冠軍賽門票 、市長林智堅也說會到場加油集氣。（新竹市府提供）

林智堅表示，去年四強賽事，在小巨蛋感受到高中籃球聯賽的震撼性，那時就與球員約好，今年以目指冠軍作為標的，要再來一次，為球員加油。

陳定杰也說，光復高中從短短三四年進入冠軍賽，大家都很感動，今天成果都是這幾年累積，第一年到小巨蛋學習，第二年試著突破，終於第三年進入決賽，大家團結一致，球員也充滿信心，相信最難的第一場已贏得，後續球賽會很順利。

帶隊教師何長仁也說，今天賽事雖然一度領先，但泰山高中仍舊緊緊的咬住比分，並且在各局都不斷的變換球員，強化防守壓迫與進攻速度，但上場球員並未掉以輕心，將每一球都處理好，就是勝負的關鍵，希望明天能夠保持這個節奏。

隊長張俊生、隊員陳將双說，一開始時壓力很大，大家都很緊繃，突然進了一顆三分球，大家都被鼓勵就越來越順，希望明天也會有好的成績。

而光復籃球隊凝聚力也很高昂，除啦啦隊應援，學長莊朝勝、喬楚瑜也出現在啦啦隊加油團內，希望學弟能夠完成他們未盡的冠軍，明天的冠亞軍賽事，光復高中將在晚上6點在台北小巨蛋出賽，並於東森超視33台轉播，邀市民一起為光復加油。

新竹市光復高中今天在HBL四強賽中擊敗泰山高中取得明天的冠軍賽門票 、市長林智堅也說會到場加油集氣。（新竹市府提供）

新竹市光復高中今天在HBL四強賽中擊敗泰山高中取得明天的冠軍賽門票 、市長林智堅也說會到場加油集氣。（新竹市府提供）

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