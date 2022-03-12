自由車》邱聖芯加入Bryton車隊 目標亞運公路賽奪牌

邱聖芯。（Bryton車隊提供）

〔體育中心／綜合報導〕國內自行車碼錶大廠Bryton所經營的Bryton Racing Team，在南港展覽館舉行2022車隊年度發布會，正式宣告加盟全日本実業団自転車競技連盟（JBCF），成為旗下最高等級J pro tour （JPT）中第一支外籍車隊，此外車隊也獲得環日本公路自行車賽（Tour of Japan）與富士山登山賽邀請，2022年將以日本各大賽事作為主要目標，也是車隊跨足國際賽場的第一步。

Bryton Racing Team。（Bryton車隊提供）

Bryton車隊成立於2021年3月，車隊成立之初便延攬了盧紹軒、吳之皓、蕭世鑫、蘇宇銘及熊凱文五位好手，首年即斬獲包含陽明山登山王、環花東第二日、桃園市長盃、塔塔加、太平山登山王等賽事冠軍，其餘參賽場次也皆有在頒獎台上留下身影，今年更加入了年輕新秀李靖昌與邱聖芯，更為完整的戰力希望能在新的年度再創佳績。

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年僅21歲的年輕小將邱聖芯是Bryton車隊首位女子選手，去年拿下全運會公路賽金牌，全國錦標賽第二名，是國內非常有潛力新星；去年她離開美利達車隊，今年獲得Bryton車隊青睞，轉隊首場比賽，就在大屯山登山王挑戰賽拿下金牌。

邱聖芯是Bryton車隊唯一女子選手，她笑說，「很不錯，住宿都能一個人一間。」邱聖芯透露，平常與男子選手訓練，反而能讓強度提升很多，雖然未來比賽中可能沒有隊友掩護，但她認為，「國內女子選手比賽，戰術配合並不多，最重要的還是個人能力。」

今年順利入選亞洲培訓隊的邱聖芯，目標是能在亞運公路賽奪牌，她表示，「本屆賽道以平路為主，會利用這段時間加強重量訓練，才能提升衝刺能力。」

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