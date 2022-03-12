MLB》權威美媒看好「台灣怪力男」寫隊史 猛讚他壯得像頭牛

李灝宇。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕「台灣怪力男」李灝宇的前景受到權威美媒注意，《運動畫刊》近日報導，他可望成為費城人隊史上第一位在美國本土得到成功的國際新秀打者。

報導指出，台灣在出口棒球人才方面或許不如日韓，不過王建民、陳偉殷都來自台灣，而且國內頂尖聯盟中職也有曼尼等大咖洋砲降臨。

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接著介紹19歲的李灝宇是來自平鎮高中的二壘手，費城人隊在2021年以50萬美元簽下，下半年赴美雖然只打9場比賽，不過繳出.364/.440/.773的優異打擊三圍，大聯盟官網近日採訪費城人農場主管馬丁利（Preston Mattingly），他盛讚李灝宇的棒球直覺突出，展現比他的年齡還要成熟的層次，「而且他壯得像頭牛。」

李灝宇雖然沒有他的偶像、洋基「怪力男」史坦頓那麼壯，但是身高5呎10吋（約177公分）的他，目前體重也有209磅重（約94公斤）。李灝宇受訪表示他現在已會用簡單英語跟隊友閒聊，還會用抖音跟看《浴血黑幫》學英文，現階段短期目標是今年能夠在低階1A待滿整季。

而且費城人國際球探部門總監也讚賞李灝宇的競爭心態，指出當他被三振時會不開心。過去，費城人曾經簽過金賢洙、朴贊浩，不過當時兩人都已有大聯盟經驗，因此報導看好李灝宇可望成為費城人隊史自產的第一位登上最高殿堂的亞洲人。

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