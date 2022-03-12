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MLB》「他真的很不爽」洋基前隊友再爆基特離開馬林魚內幕

2022/03/12 18:02

基特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基名人堂球星基特（Derek Jeter）上月底拋出震撼彈宣布辭去馬林魚執行長一職，他的前隊友沙巴西亞（CC Sabathia）近日在節目中爆料提到，基特相當不滿高層不願加入外野強打卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）爭奪戰。

基特日前宣布辭職時，稱球隊藍圖跟5年前自己選擇入主時已不同，後來《紐約郵報》爆料，基特是不滿老闆薛曼（Bruce Sherman）承諾今年球隊總薪資可再提高1000萬至1500萬美元最後卻決定收手，認為這是雙方分道揚鑣的導火線。

根據沙巴西亞今天爆料的內容，雙方意見的分歧其實還是出自球團願不願意花錢這件事，不過這位前洋基左投直接點名了基特屬意的人選、也就是紅人強打卡斯泰拉諾斯。

「卡斯泰拉諾斯是頭猛獸，」沙巴西亞在播客節目中提到，「我知道基特非常想要他，但馬林魚就是馬林魚，無論你如何試圖要讓這支球隊變好、他們的老闆就是那個樣子，基特該做的都做了，這幾年讓事情一步一步到位，今年就是該簽卡斯泰拉諾斯的時候了。」

沙巴西亞指出，馬林魚有實力不差的投手群、二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm）展現全明星的潛力，整個團隊看起來頗有前景，「他真的建立起一支很棒的團隊，農場也很棒、現在就是砸錢的時候了。我知道他為這支球隊投入多少時間、多麼認真看待這份工作，所以我知道他有多生氣。」

卡斯泰拉諾斯上季出賽138場，打擊率3成09、34轟雙雙創下生涯新高，季末選擇跳出兩年3400萬美元（約新台幣9.5億）的合約，日前美媒曾預估他能拿到5年1.15億美元合約，因此就算薛曼真的願意一年多花1500萬，恐怕也難簽下這位炙手可熱的好手。

卡斯泰拉諾斯。（資料照，USA TODAY Sports）

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