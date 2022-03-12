WTT大滿貫賽》5局大戰艱苦過關 莊智淵、鄭怡靜闖進32強

莊智淵。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣老將莊智淵今天在2022年WTT新加坡大滿貫賽男單首輪以3:2力退德國削球好手費魯斯；台灣一姐鄭怡靜雖錯失6個賽末點，最後仍有驚無險以3:2氣走日本女將加藤美優，雙雙挺進32強。

世界排名24的莊智淵過去在2017年和費魯斯交手兩次，各拿1勝，尤其在德國公開賽，小莊克服局數1;3落後，以4:3逆轉勝，報了在匈牙利公開賽直落四敗北的一箭之仇。

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睽違5年再度交手，莊智淵近年來對付削球選手漸有心得，以11:7、11:4連下兩城，但世界排名29的費魯斯也非等閒之輩，很快以13:11、11:4扳平戰局。

決勝局，莊智淵在開局5:0領先下，雖一度被追成7平，但決勝關頭他不慌不亂，連拿3分率先聽牌，最後以11:8獲勝。莊智淵32強將迎戰2019年世錦賽爆冷奪下男單銅牌的南韓新秀安宰賢。

女單方面，世界排名12的鄭怡靜過去四度遭遇排名41的加藤美優，除了在2016年科威特公開賽首度交手贏球外，已經連輸3場。

鄭怡靜今天有備而來，首局、第3局都是在開局大幅領先下，以11:5、11:4輕鬆拿下，但第2、4局都是在9:7領先下連丟4分被後來居上。

決勝局，戰況緊繃，雙方比數交替上升，一路纏鬥至9:9，鄭怡靜雖然率先逼出賽末點，但都未能拿下，在錯過6個賽點後，最後才以17:15艱苦獲勝，終止對戰3連敗。

鄭怡靜。（資料照，記者王藝菘攝）

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