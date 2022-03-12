PLG》法獅47分寫新高加上辛巴超狂數據 攻城獅擺平鋼鐵人

攻城獅法獅。（PLG提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕新竹街口攻城獅今靠著洋將法獅火力全開，全場攻下47分外帶13籃板，改寫自己所創下的P. LEAGUE+新高得分紀錄，加上辛巴32分、20籃板肆虐進區的超狂數據，率隊以103：91擺平高雄鋼鐵人。

體能勁爆的法獅能切、能投，飆分能力不在話下，他才在今年1月1日才攻下45分寫下PLG單場得分新高，但他沒讓紀錄定格太久，今天半場就展現雄厚的火力，20投11中拿下27分。

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前兩節雙方還上演拉鋸戰，但法獅的火力無極限，他將第3節當成個人飆分秀，一人投進4顆三分秀，拿17分，率領攻城獅就此揚長而去。

攻城獅今天靠著雙洋將打天下，幾乎包辦全隊所有得分，除了法獅35投18中，包含6顆三分球，拿47分外帶13籃板，226公分的禁區高牆辛巴以13投12中的高投籃命中率，拿下32分、20籃板、4阻攻，而本土得分最高為郭少傑的9分，至於當家球星高國豪出賽13分鐘，4投0中沒有得分進帳，另有1助攻、1抄截。

鋼鐵人隊長呂政儒在休兵4週後復出，他有4顆三分球，拿23分，在SBL和PLG累計999顆三分球，而前NBA狀元班尼特有18分、18籃板演出，班森拿17分、17籃板，陳又瑋貢獻15分。

攻城獅法獅。（PLG提供）

攻城獅法獅。（PLG提供）

攻城獅辛巴。（PLG提供）

攻城獅辛巴。（PLG提供）

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