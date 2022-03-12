HBL 4強》184公分蕭豫玟砍24分 淡商明與北一女爭冠

淡商闖進冠軍戰。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕尋求3連霸的淡水商工今天在110學年度HBL女子甲級4強賽，一度在第三節陷入落後頹勢，但末節靠著184公分蕭豫玟、187公分趙云楓展現高度優勢，最終以77：68力退陽明高中，收下隊史第16張冠軍賽入場券，且在台北小巨蛋迄今9戰全勝，明天將跟北一女中爭冠。

淡商蕭豫玟。（記者林正堃攝）

淡商首節很快就熱機成功，以22：10進入第二節，但陽明追分階段不靠張聿嵐，反而是施佩儀、游欣樺等人輪番挺身而出，逐漸把差距縮小，最近追到4分落後，在半場結束，陽明追到35：40落後。

請繼續往下閱讀...

易籃後，張聿嵐5分16秒切入上籃以及施佩儀、鄭莉萱連續得分，陽明變成49：46領先，逼得淡商喊出暫停，但陽明持續力壓衛冕軍，張聿嵐的進攻籃板搶下後補進及鄭莉萱致命三分彈，領先達到8分，但淡商靠著高度優勢又步步進逼，雙方前三節打完，陽明以56：55領先。

衛冕軍在末節決定直接主打禁區，蕭豫玟、趙云楓展現高度優勢，率隊打出強勢反擊，逆轉收下冠軍賽入場券。蕭豫玟攻下24分、12籃板，趙云楓進帳13分，李恩芯11分、韓汛12分

陽明第三節一度燃起贏球希望，只是末節被衛冕軍壓過去，加上陳佳妤、鄭莉萱接連犯滿，只能連兩屆在4強賽首戰敗北，明天將與永仁高中爭季軍。陽明張聿嵐拿下18分，還有高三施佩儀攻下22分，鄭莉萱挹注12分。

淡商李恩芯。（記者林正堃攝）

陽明張聿嵐。（記者林正堃攝）

淡商獲勝。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法