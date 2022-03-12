NBA》He's on Fire！不老詹皇霸氣燃燒小宇宙

詹姆斯。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕寶刀未老的詹姆斯（LeBron James），挾著本月6日狂飆湖人生涯新高56分的銳氣，今再接再厲轟出50分，不但助紫金軍團在家中逐退巫師，締造單季2度得分半百最老紀錄的詹皇，還以電玩《NBA Jam》經典台詞「他『著火』了（He's on Fire）」自喻，霸氣燃燒小宇宙回應外界「過氣」質疑。

這是37歲的詹皇， 19年職業生涯第15場火力達50分，也是2007年4月「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）後， 首位連兩場家中跨越50分門檻的湖人球星，儘管西岸豪門戰績欠佳，29勝37負仍為季後賽苦苦掙扎，「我們只需要振作起來，更仔細了解如何擊敗巫師，我們做到了，尤其第3節。我們正值低潮，能打出37：22，這對球隊意義重大。」此役詹皇25投18中、包括6記三分彈破網，第3節獨取19分扭轉頹勢的湖人一哥說：「我一度手感發燙，就盡量維持在那個狀態。」並感謝母親到場力挺，「她是我的頭號粉絲，總能帶來更大動力。」

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過去34歲金恩（Bernard King）1990-91賽季達成2度得分半百壯舉，如今被老了3歲的詹皇超越，還榮膺聯盟史上首位，在21歲前、35歲後都轟破50分的傳奇球星，連湖人總帥沃格爾（Frank Vogel）賽後都笑說：「那個叫詹姆斯的傢伙，還真的很會打球。這是場令人難以置信的史詩般演出。」至於巫師中鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis）也輸得心服口服，「詹姆斯今晚如此出色，幾乎無人能擋。即使在他這年紀，只要活動起來，就很難阻止他想做任何事。」

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