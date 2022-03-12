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HBL》北一女闖冠軍戰 蔡炳坤明在小巨蛋門口發100份雞排

2022/03/12 19:05

台北市副市長蔡炳坤。（北市府提供）

〔記者楊心慧／台北報導〕HBL高中籃球聯賽進入決賽階段，台北市副市長蔡炳坤本周至北一女中及陽明高中替籃球隊加油打氣，送「虎妳冠軍益生菌」以及代表好運的鳳梨，蔡炳坤日前表示，台北市球隊打進冠軍戰將在小巨蛋發雞排，而HBL女子組4強賽今天落幕，北一女以83：61擊敗永仁高中打進冠軍賽，蔡炳坤今指出，明天將在小巨蛋門口發100份雞排，為北一女加油。

蔡炳坤表示，台北市已有4年的時間沒有拿到冠軍（包含男子組），女子組上次奪冠更要追朔至10年前由北一女拿下后冠，他希望在任期最後一年將冠軍留在台北。

110學年度HBL高中籃球聯賽女子最終4強賽，今天北一女擊敗永仁高中，拿下本季聯盟首張冠軍賽入場券，也是隊史第3度打進冠軍賽。蔡炳坤表示，明天將準備100份雞排券（緯大雞排），下午3時開始在小巨蛋北區6號入口旁發送，邀請民眾一起幫北一女加油，把冠軍留在台北。

蔡炳坤指出，陽明高中今天對上11冠的淡水商工，纏鬥4節雖然最後落敗，但看得出來已經盡力，也感受的出來陽明高中越來越強，陽明高中明天也會出賽，將和永仁高中爭季軍，希望可以打勝仗，明天也會請陽明高中的球員吃雞排。

蔡炳坤明天發送雞排券的位置。（北市府提供）

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