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NBA》籃球是團隊運動！史上最多勝教頭帕總這麼說

2022/03/12 18:50

帕波維奇。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕馬刺主場天助自助，力退強敵爵士，也送給傳奇總帥帕波維奇（Gregg Popovich）歷史紀錄，執教生涯第1336勝，獨居聯盟史上第1人！內斂低調的帕總賽後謙稱，其實自己不想成為焦點，並強調：「籃球是團隊運動，這成就應屬於全隊。」

帕波維奇自1996年加入馬刺，鐵血帶兵風格備受肯定，更是主場球迷的精神領袖，現年73歲的他，已助黑衫軍贏得5座NBA總冠軍，去年東京奧運還率領美國男籃衛冕金牌，如今締造生涯里程碑的他說：「這證明許多人的辛苦付出，成就不屬於個人，因為籃球是團隊運動，也是樂趣所在。我總囑咐球員要團結，這也是我人生際遇寫照，很榮幸獲得許多人幫助。我們所有人都共享榮耀，並屬於聖安東尼奧這座城市。」

獨取27分的馬刺後衛D.穆雷（Dejounte Murray），代表全隊把此役比賽用球送給帕總留念，「教練不喜歡別人稱讚他，一點也不。他每天專注的只有贏球，從不把個人成就掛在嘴邊。」曾為帕總效力的阿根廷退役球星吉諾比利（Manu Ginobili），也在推特發文：「恭喜！」還附上昔日教頭照與山羊表情符號，「GOAT」代表史上最偉大。

帕波維奇30年前曾擔任尼爾森（Don Nelson）的助理教練，這位81歲傳奇教頭特地錄製影片致意：「我對你所有成就，以及你為全世界籃球所做的美好事情深感自豪，包括讓我在歷史勝場排行榜名列第2，我為你深感驕傲，也等不及這天到來。我只想讓你知道，作為生命中摯友之一，希望你在NBA歲月一切安好。」　

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