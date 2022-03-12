HBL》南山大勝能仁30分連兩年闖冠軍戰 明晚6點對決光復

南山大勝能仁。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕南山高中宋昕澔、吳志鍇、葉惟捷今天在4強賽聯手砍進61分，率隊以92：62大勝能仁家商，隊史第17次進軍冠軍戰，明天將與「最強高中生」陳將双領軍的光復高中對決，南山盼能終結「冠軍荒」並劍指隊史第8冠。

HBL明天將在台北小巨蛋進行男、女冠軍賽及男、女季軍戰，早上10點由女子組的陽明高中、永仁高中爭季軍；中午12點男子組季軍賽由能仁家商對上泰山高中。女子組冠軍戰在下午4點開打，由尋求3連霸的淡水商工對決頭號種子北一女中；男子組爭霸戰於晚間6點開戰，南山將強碰光復。

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南山今天4強賽首節打得超順，單節轟進38分，也讓能仁只能在後苦苦追趕，最終南山也守住領先優勢，成為贏家。南山表現最佳的是宋昕澔，攻下23分，吳志鍇進帳16分，而高二前鋒葉惟捷拿到22分，尤其末節連續3顆三分球，又把領先差距擴大逾20分。

南山在104學年度由關達祐、吳季穎、陳又瑋、張鎮衙等聯手摘冠後，再來105、107、109學年度都在冠軍賽失利，如今將以宋昕澔、吳志鍇、張傑程、葉惟捷等好手尋求第8座冠軍。至於南山本屆和光復在8強賽交手一次，由光復獲得勝利。

南山宋昕澔上籃得分。（記者林正堃攝）

南山宋昕澔上籃得分。（記者林正堃攝）

南山宋昕澔。（記者林正堃攝）

南山葉惟捷上籃得分。（記者林正堃攝）

南山吳志鍇。（記者林正堃攝）

能仁林子皓上籃得分。（記者林正堃攝）

能仁孫琦森。（記者林正堃攝）

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