T1》全隊到現場才發現帶錯球衣 台啤英熊3點聲明盼平眾怒

台啤英熊。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕原訂今天晚間5點30分開打的T1台啤英熊作客桃園雲豹主場賽事，由於客隊台啤帶到現場的球衣與主隊雲豹球衣顏色相近，必須緊急從台北運送替代球衣，原本公告比賽預計延誤30分鐘，不過最後還是讓主隊、現場以及線上球迷乾等了超過1小時才開打。

稍早台啤英熊球團發表聲明如下：

台灣啤酒英熊球團因球團內部疏失，導致3月12日G60台灣啤酒英熊vs桃園雲豹隊比賽延後開打。台灣啤酒英熊球團對等待許久的桃園雲豹隊、蒞臨桃園現場及線上觀看球迷，以及所有相關工作人員致上最高歉意，並願意接受聯盟任何懲處。台啤英熊為對桃園雲豹隊球迷致上最高誠意，提出以下三項補償方案：

請繼續往下閱讀...

1、台啤英熊將購買4月30日G35台灣啤酒英熊vs桃園雲豹隊主場100張門票，並贈送給桃園地區學校、基層籃球單位、慈善機構。

2、憑3月12日G60台灣啤酒英熊vs桃園雲豹隊進場門票，即可免費兌換4月5日（二）下午三點於天母體育館G76桃園雲豹vs台灣啤酒英熊賽事，桃園雲豹板凳席正後方「英熊甩汗席」門票。

3、凡著桃園雲豹隊服飾、配件等週邊商品至4月5日G76桃園雲豹vs台灣啤酒英熊賽事，即可享有5折現場購票票價優惠。

註：4月5日G76桃園雲豹vs台灣啤酒英熊為台啤英熊主場賽事。詳細兌換資訊請私訊台啤英熊官方粉絲專頁。

台啤英熊球團再次對所有球迷、球團、聯盟以及相關工作人員致上最高歉意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法