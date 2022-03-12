T1》英熊帶錯球衣烏龍 狄安森扮殺手狂轟23分助雲豹奪主場首勝

雲豹狄安森。（T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕因台啤英熊賽前帶錯球衣，讓今天比賽從表訂5點30分開打，延後到快7點才進行，坐鎮主場的桃園雲豹靠著狄安森拿23分，加上最後關鍵時刻戴維斯和吉倫連續進球，最終以101：96扳倒台啤英熊，收下在主場的首勝。

英熊帶錯球衣，但為避免兩隊都穿深色球衣的情況，英熊急忙回台北帶球衣，而原本說好延後半小時，變成1.5個小時，形成球員和球迷在現場乾等的窘境。

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英熊本土一哥蔣淯安輪休坐場邊觀戰，新洋將大福和來自泰國的林泰樂今天「開箱」，但兩人表現不如預期，林泰樂出賽23分42秒，9投2中只拿6分，而大福則打9分鐘，3次出手都落空，只靠罰球拿2分。

連兩天出賽的雲豹，今天表現也相當爭氣，特別是決勝節狄安森一人拿10分，而戴維斯在最後1分12秒籃下出手放進超前分，吉倫接著快攻補進保險分，最後英熊進攻還發生踩線失誤，勝負就此定調。

狄安森全場飆進4顆三分球，拿23分外帶9籃板，至於湯馬斯首度登場拿17分、9籃板，吉倫也有17分進帳，至於戴維斯拿12分、16籃板、3阻攻，張智峰拿10分、6籃板、5助攻。

英熊以蓋樂威的31分表現最佳，士東拿27分、12籃板，周伯勳14分、16籃板，黃鎮進帳10分，球隊吞下近4戰第3敗。

雲豹吉倫。（T1聯盟提供）

英熊帶錯球衣，造成比賽延後開打。（T1聯盟提供）

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