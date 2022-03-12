WTT大滿貫賽》陳思羽直落三晉級 32強對決日本一姐伊藤美誠

陳思羽。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名29的國泰女將陳思羽，今晚在WTT新加坡大滿貫賽女單首輪以直落三解決世界排名126的印度選手穆克吉，32強將遭遇世界排名第3的日本一姐伊藤美誠。

陳思羽和顆粒打法的穆克吉之前交手兩次，各拿1勝，最近一次在2019年亞錦賽，陳思羽以2:3飲恨。今天再度遭遇，陳思羽勢如破竹以11:3輕鬆拿下，第2局也很快取得9:3大幅領先，並以10:6聽牌，但穆克吉隨後連續化解3個局點，陳思羽當機立斷，在叫暫停後以11:9再下一城。

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第3局，陳思羽同樣在開局5:1領先下，被穆克吉打出一波6:1反擊，以6:7首度落後，但她很快調整回來，回敬一波4:1攻勢，11:8贏得勝利。

陳思羽自2012年首度和伊藤美誠交手以來，在5連勝之後苦吞3連敗，上次打敗伊藤要追溯到2014年職桌年終賽21歲組四強戰。

伊藤美誠。（資料照，記者林正堃攝）

男單方面，世界排名第4的日本「怪物少年」張本智和，以1:3遭美國一哥卡納克逆轉，爆出本屆大滿貫賽最大冷門。

這也是18歲的張本智和繼去年底世錦賽首輪敗給波蘭選手迪亞斯之後，連續第二場大賽一輪遊。

從資格賽晉級的廖振珽，也以0:3（10:12、9:11、11:13）敗給世界排名49的日本小將宇田幸矢。

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