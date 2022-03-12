晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT大滿貫賽》陳思羽直落三晉級 32強對決日本一姐伊藤美誠

2022/03/12 21:53

陳思羽。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名29的國泰女將陳思羽，今晚在WTT新加坡大滿貫賽女單首輪以直落三解決世界排名126的印度選手穆克吉，32強將遭遇世界排名第3的日本一姐伊藤美誠。

陳思羽和顆粒打法的穆克吉之前交手兩次，各拿1勝，最近一次在2019年亞錦賽，陳思羽以2:3飲恨。今天再度遭遇，陳思羽勢如破竹以11:3輕鬆拿下，第2局也很快取得9:3大幅領先，並以10:6聽牌，但穆克吉隨後連續化解3個局點，陳思羽當機立斷，在叫暫停後以11:9再下一城。

第3局，陳思羽同樣在開局5:1領先下，被穆克吉打出一波6:1反擊，以6:7首度落後，但她很快調整回來，回敬一波4:1攻勢，11:8贏得勝利。

陳思羽自2012年首度和伊藤美誠交手以來，在5連勝之後苦吞3連敗，上次打敗伊藤要追溯到2014年職桌年終賽21歲組四強戰。

伊藤美誠。（資料照，記者林正堃攝）

男單方面，世界排名第4的日本「怪物少年」張本智和，以1:3遭美國一哥卡納克逆轉，爆出本屆大滿貫賽最大冷門。

這也是18歲的張本智和繼去年底世錦賽首輪敗給波蘭選手迪亞斯之後，連續第二場大賽一輪遊。

從資格賽晉級的廖振珽，也以0:3（10:12、9:11、11:13）敗給世界排名49的日本小將宇田幸矢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。