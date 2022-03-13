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MLB》退役老將稱「誰能比柯瑞亞更適合洋基」紐媒4大理由打槍

2022/03/13 07:10

柯瑞亞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕封館結束、自由市場重啟，市場最大咖球員柯瑞亞（Carlos Correa）何去何從持續引發關注，退役球員梅賓（Cameron Maybin）就興奮發推特認為，柯瑞亞很適合老東家洋基。

梅賓今年1月宣布退休結束、結束15年職業生涯，後期成為浪人的他曾在2019年短暫效力過條紋軍，出賽82場打擊率2成85、11轟、攻擊指數0.858，高掛球鞋後預計會在本季加入《YES Network》的轉播團隊。

梅賓昨就在推特發文表示，如果誰能承擔得了條紋球衣的重量，那麼絕非柯瑞亞莫屬，認為這位明星外野手天生就適合大場面，而布朗克斯就提供最好的舞台。

不過隨後《NJ.com》便撰文潑了這位前洋基外野手冷水，報導提到，雖然柯瑞亞擁有上等條件，不過在他傳出可能尋求超越林多（Francisco Lindor）的10年3.41億合約之下，洋基要網羅他有現實上的窒礙。

首先是年限問題，在陣中大物沃爾普（Anthony Volpe）與培拉薩（Oswald Peraza）都是游擊好手之下，洋基不太可能給出柯瑞亞長達10年的合約；另外在薪資上，洋基雖不缺銀彈，但還有一壘等空缺要補，可能會把目光轉向雖然實力不如柯瑞亞、但較便宜的選擇。

另外在情感面上也有兩大阻力，首先身為2017年太空人冠軍隊成員，柯瑞亞早就被洋基球迷恨得牙癢癢的；況且他還在休賽季稱基特（Derek Jeter）不值得拿下任何一座金手套、公然質疑深受紐約球迷愛戴的名人堂球星，若真披上條紋衣、站上基特累積無數功勳的游擊區，屆時洋基球場響起的不知道會是噓聲還是掌聲。

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