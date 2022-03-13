MLB》沒去天使找同胞大谷！ 日火球左投3年10.2億轉戰藍鳥

菊池雄星將以3年10.2億轉戰藍鳥。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕水手隊日籍左投菊池雄星，今年季後拒絕執行1年1300萬美元（約新台幣3.6億）球員選擇權，想成為自由球員挑戰更大約，沒想到卻碰到史上第二長、為期99天的封館，所幸勞資雙方終於達成共識，自由市場也重啟，菊池雄星傳已和藍鳥達成協議，將簽下一紙3年3600萬美元（約10.2億新台幣）合約，轉戰多倫多與韓籍左投柳賢振當隊友。

菊池雄星2019年與水手簽下的合約是一張「3+1」且帶有兩種選擇權的合約，在前3年結束後，水手能選擇執行4年6600萬美元合約，若不執行菊池雄星也還有1300萬美元的球員選擇權，然而在水手季末把他移出先發輪值，並決定不執行球隊選擇權後，菊池也宣布將不執行明年的球員選擇權，不過還沒來得及洽談新約就碰上封館。

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過去3個球季菊池雄星在水手，累積15勝24敗、4.97自責分率，而他在上半季繳出明星級表現後卻在下半季陷入掙扎，最後竟選擇放棄1300萬美元投身自由市場，當時被外界認為是一場豪賭，不過大聯盟自由市場對火球左投仍相當有興趣，先前就有報導指出大都會與藍鳥都對菊池感興趣。另外，大谷翔平所屬的天使隊也是爭取菊池的球隊。

不過稍早大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）搶先在推特爆料，指出菊池雄星將與藍鳥簽下3年3600萬美元的合約。《USA Today》記者南丁格爾（Bob Nightengale）則透露，藍鳥開給雄星的是一份遞減式合約，2022年年薪將是1600萬美元，接下來的兩年都是1000萬美元。

Kikuchi gets $36M, 3 years from Jays — Jon Heyman （@JonHeyman） March 12, 2022

Yusei Kikuchi's 3-year, $36 million contract with the #Bluejays is front-loaded:

$16 million in 2022

$10 million in 2023

$10 million in 2024 — Bob Nightengale （@BNightengale） March 12, 2022

在競爭激烈的美聯尤其是東區，儘管藍鳥上季拿下聯盟最多的91勝，卻仍無法闖進季後賽，休賽期間為了保持住和紅襪、洋基等強隊相同戰力，在確定簽不回美聯塞揚得主雷伊（Robbie Ray）後，先網羅先發強投高斯曼（Kevin Gausman），如今再補上菊池雄星，也完成建立投手王國最後一塊拚圖。

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