MLB》沒去天使找同胞大谷！ 日火球左投3年10.2億轉戰藍鳥

菊池雄星將以3年10.2億轉戰藍鳥。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕水手隊日籍左投菊池雄星,今年季後拒絕執行1年1300萬美元(約新台幣3.6億)球員選擇權,想成為自由球員挑戰更大約,沒想到卻碰到史上第二長、為期99天的封館,所幸勞資雙方終於達成共識,自由市場也重啟,菊池雄星傳已和藍鳥達成協議,將簽下一紙3年3600萬美元(約10.2億新台幣)合約,轉戰多倫多與韓籍左投柳賢振當隊友。

菊池雄星2019年與水手簽下的合約是一張「3+1」且帶有兩種選擇權的合約,在前3年結束後,水手能選擇執行4年6600萬美元合約,若不執行菊池雄星也還有1300萬美元的球員選擇權,然而在水手季末把他移出先發輪值,並決定不執行球隊選擇權後,菊池也宣布將不執行明年的球員選擇權,不過還沒來得及洽談新約就碰上封館。

過去3個球季菊池雄星在水手,累積15勝24敗、4.97自責分率,而他在上半季繳出明星級表現後卻在下半季陷入掙扎,最後竟選擇放棄1300萬美元投身自由市場,當時被外界認為是一場豪賭,不過大聯盟自由市場對火球左投仍相當有興趣,先前就有報導指出大都會與藍鳥都對菊池感興趣。另外,大谷翔平所屬的天使隊也是爭取菊池的球隊。

不過稍早大聯盟資深記者海曼(Jon Heyman)搶先在推特爆料,指出菊池雄星將與藍鳥簽下3年3600萬美元的合約。《USA Today》記者南丁格爾(Bob Nightengale)則透露,藍鳥開給雄星的是一份遞減式合約,2022年年薪將是1600萬美元,接下來的兩年都是1000萬美元。

Kikuchi gets $36M, 3 years from Jays

Yusei Kikuchi's 3-year, $36 million contract with the #Bluejays is front-loaded:

$16 million in 2022

$10 million in 2023

$10 million in 2024