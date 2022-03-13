網球》納達爾開季16連勝！印地安泉驚天大逆轉

納達爾。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕薑是老的辣！印地安泉網賽男單次輪「老少對決」，35歲的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）後勁十足，6：2、1：6、7：6（7：3）力擋年僅21歲的美國地主新星柯達（Sebastian Korda）逆襲，有驚無險安抵32強，也持續改寫生涯最佳開季16連勝紀錄。

寶刀未老的納達爾，本季贏球氣勢無法擋，元月起墨爾本、澳洲公開賽、阿卡普爾科都横掃群雄，迄今無人能攖其鋒，期間還兩度擊敗年輕9歲的俄國新科球王「總理」梅德維夫（Daniil Medvedev），連續3座金盃到手後，加上這項北美千分名人系列大賽費番手腳開胡，總計蠻牛已連續16場未嘗敗績，一路強壓後浪的精彩演出，更擦亮史上最多21座大滿貫男單冠軍的金字招牌。

請繼續往下閱讀...

目前世界排名第4的納達爾，頑強鬥志與招牌左手上旋球，帶給出身體壇名門的柯達震撼教育，接連雙破4：0開局，首盤輕鬆拿下。只不過，年輕後輩次盤強力反撲，第2局破發取得3：0，第6局再度突破，順勢扳回一城。決勝盤納達爾仍陷苦戰，第5局歷經「丟士」纏鬥被破，第7局又丟掉，不過蠻牛2：5無路可退之際，再度激發出驚人韌性，接連回破倒趕4局力挽狂瀾，雙方6：6僵持進入搶7，老經驗的納達爾再度壓制柯達，從3：3連下4分，激戰逾2個半小時出線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法