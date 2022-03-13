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MLB》薛哲、德葛隆雙塞揚不夠 大都會挖運動家王牌組超狂輪值

2022/03/13 09:18

巴西特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會季後積極補強，簽下塞揚強投薛哲（Max Scherzer）、德葛隆（Jacob deGrom）等大咖投手，而今日交易來運動家王牌投手巴西特（Chris Bassitt），組成實力堅強的先發輪值。

今年33歲的運動家王牌巴西特本季表現優異，繳出12勝4敗、防禦率3.15成績，並首度獲選明星賽肯定，但8月時遭強襲球擊中臉部導致骨折，缺席將近一個月，頓失王牌投手的運動家也與季後賽漸形漸遠。

運動家季後有意降低團隊薪資，大聯盟記者海曼（Jon Heyman）日前曾爆料，他們有意兜售陣中王牌巴西特，以及蒙塔斯（Frankie Montas）、馬奈亞（Sean Manaea）等主力先發。

運動家今與大都會達成交易，送出巴西特換來大物潛力新秀J.T. Ginn和27歲小聯盟右投Adam Oller。

巴西特加盟大都會後，將與薛哲、德葛隆、沃克（Taijuan Walker）和卡拉斯科（Carlos Carrasco）組成超堅強的先發輪值，再加上野手方面補進明星中外野手馬提（Starling Marte）、工具人艾斯科巴（Eduardo Escobar）和坎哈（Mark Canha），戰力大幅升級，瞄準新賽季奪冠。

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