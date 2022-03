NBA》肯定他帶球三弟成長 黃蜂二度與小刺客簽約

I.湯瑪斯今獲得黃蜂第2張10天短約。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA籃球浪人「小刺客」I.湯瑪斯(Isaiah Thomas)本季受惠於疫情,獲得以短約重回NBA賽場的機會,他先後和湖人、獨行俠合作,但合約到期後卻都沒被留下,所幸失業沒多久他又獲得黃蜂青睞,加盟後3戰繳出亮眼表現,黃蜂今再用第二張10天短約將他留下。

曾入選過兩次明星賽的I.湯瑪斯,雖然近年成為聯盟浪人,但卻始終沒放棄重返最高殿堂機會,受惠於這波疫情,他先後獲得湖人、獨行俠青睞,為湖人出賽4場,場均貢獻9.3分、2.0籃板、1.5助攻,投籃命中率30.8%,而效力獨行俠時卻因傳觸發聯盟健康安全協議遭隔離,最後僅在達拉斯打了1場比賽拿下6分4助攻。

不過小刺客仍沒有打算就這樣放棄,失業後他回到發展聯盟在金塊隊效力,三場比賽分別拿下45分3籃板5助攻、33分7助攻和46分5籃板7住助,展現恐怖飆分能力,本月月初再度獲得黃蜂隊青睞,以10天短約簽下他。

I.湯瑪斯對黃蜂年輕球員產生正面影響。(資料照,USA TODAY Sports)

I.湯瑪斯來到夏洛特首戰,出戰14分鐘11投4中、三分球7投2中,拿下10分5籃板3助攻和1抄截,幫助球隊擊敗騎士,也終於迎來自己本季首勝,且在他的幫助下,黃蜂倚重的兩位主力戰將─小波爾(LaMelo Ball)、羅齊爾(Terry Rozier)也有了顯著的成長,肯定他對球隊的貢獻,黃蜂今也宣布以第二份10天短約續留他。

