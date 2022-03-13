晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》肯定他帶球三弟成長 黃蜂二度與小刺客簽約

2022/03/13 09:08

I.湯瑪斯今獲得黃蜂第2張10天短約。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA籃球浪人「小刺客」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）本季受惠於疫情，獲得以短約重回NBA賽場的機會，他先後和湖人、獨行俠合作，但合約到期後卻都沒被留下，所幸失業沒多久他又獲得黃蜂青睞，加盟後3戰繳出亮眼表現，黃蜂今再用第二張10天短約將他留下。

曾入選過兩次明星賽的I.湯瑪斯，雖然近年成為聯盟浪人，但卻始終沒放棄重返最高殿堂機會，受惠於這波疫情，他先後獲得湖人、獨行俠青睞，為湖人出賽4場，場均貢獻9.3分、2.0籃板、1.5助攻，投籃命中率30.8%，而效力獨行俠時卻因傳觸發聯盟健康安全協議遭隔離，最後僅在達拉斯打了1場比賽拿下6分4助攻。

不過小刺客仍沒有打算就這樣放棄，失業後他回到發展聯盟在金塊隊效力，三場比賽分別拿下45分3籃板5助攻、33分7助攻和46分5籃板7住助，展現恐怖飆分能力，本月月初再度獲得黃蜂隊青睞，以10天短約簽下他。

I.湯瑪斯對黃蜂年輕球員產生正面影響。（資料照，USA TODAY Sports）

I.湯瑪斯來到夏洛特首戰，出戰14分鐘11投4中、三分球7投2中，拿下10分5籃板3助攻和1抄截，幫助球隊擊敗騎士，也終於迎來自己本季首勝，且在他的幫助下，黃蜂倚重的兩位主力戰將─小波爾（LaMelo Ball）、羅齊爾（Terry Rozier）也有了顯著的成長，肯定他對球隊的貢獻，黃蜂今也宣布以第二份10天短約續留他。

「我在這裡覺得很舒服，」I.湯瑪斯在接受夏洛特媒體訪問時說道，「這些人張開雙臂歡迎我，教練團張開雙臂歡迎我，他們讓我做我自己、同意我來組織並讓我能發聲去幫助年輕球員，這就是我來這裡想做的，給那些年輕人留下印象。」

I.湯瑪斯認為自己相當清楚聯盟的運作，認為自己先前累積的智慧和經驗可以幫助黃蜂培養這些年輕球員，「我知道他們本來就很有天賦，但要想在這聯盟中取得成功，你所需要的不是只有單單天賦而已，所以我的工作是幫助LaMelo、T-Ro（羅齊爾）和這裡的每一個人，我會盡我所能為球隊產生正面影響力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。