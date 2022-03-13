NBA》肯定他帶球三弟成長 黃蜂二度與小刺客簽約

I.湯瑪斯今獲得黃蜂第2張10天短約。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA籃球浪人「小刺客」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）本季受惠於疫情，獲得以短約重回NBA賽場的機會，他先後和湖人、獨行俠合作，但合約到期後卻都沒被留下，所幸失業沒多久他又獲得黃蜂青睞，加盟後3戰繳出亮眼表現，黃蜂今再用第二張10天短約將他留下。

曾入選過兩次明星賽的I.湯瑪斯，雖然近年成為聯盟浪人，但卻始終沒放棄重返最高殿堂機會，受惠於這波疫情，他先後獲得湖人、獨行俠青睞，為湖人出賽4場，場均貢獻9.3分、2.0籃板、1.5助攻，投籃命中率30.8%，而效力獨行俠時卻因傳觸發聯盟健康安全協議遭隔離，最後僅在達拉斯打了1場比賽拿下6分4助攻。

請繼續往下閱讀...

不過小刺客仍沒有打算就這樣放棄，失業後他回到發展聯盟在金塊隊效力，三場比賽分別拿下45分3籃板5助攻、33分7助攻和46分5籃板7住助，展現恐怖飆分能力，本月月初再度獲得黃蜂隊青睞，以10天短約簽下他。

I.湯瑪斯對黃蜂年輕球員產生正面影響。（資料照，USA TODAY Sports）

I.湯瑪斯來到夏洛特首戰，出戰14分鐘11投4中、三分球7投2中，拿下10分5籃板3助攻和1抄截，幫助球隊擊敗騎士，也終於迎來自己本季首勝，且在他的幫助下，黃蜂倚重的兩位主力戰將─小波爾（LaMelo Ball）、羅齊爾（Terry Rozier）也有了顯著的成長，肯定他對球隊的貢獻，黃蜂今也宣布以第二份10天短約續留他。

The Hornets announced that they have agreed to a second 10-day contract with guard Isaiah Thomas pic.twitter.com/FahfLaZtKs — Bleacher Report NBA （@BR_NBA） March 12, 2022

「我在這裡覺得很舒服，」I.湯瑪斯在接受夏洛特媒體訪問時說道，「這些人張開雙臂歡迎我，教練團張開雙臂歡迎我，他們讓我做我自己、同意我來組織並讓我能發聲去幫助年輕球員，這就是我來這裡想做的，給那些年輕人留下印象。」

I.湯瑪斯認為自己相當清楚聯盟的運作，認為自己先前累積的智慧和經驗可以幫助黃蜂培養這些年輕球員，「我知道他們本來就很有天賦，但要想在這聯盟中取得成功，你所需要的不是只有單單天賦而已，所以我的工作是幫助LaMelo、T-Ro（羅齊爾）和這裡的每一個人，我會盡我所能為球隊產生正面影響力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法