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花滑》不讓我參加我就自己辦！ 俄花滑協會擬邀中國自辦大獎賽

2022/03/13 10:24

花滑強權俄羅斯不滿自家選手遭體壇抵制，打算邀請中國等幾個跟他們友好的國家，自辦花滑大獎賽。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯上月入侵烏克蘭，引發全球撻伐，體育界持續做出抵制，國際滑冰聯盟（ISU）響應抵制活動，直接禁止俄羅斯、白俄羅斯參加花滑世錦賽，讓花滑項目常勝軍俄國氣炸了，為了對抗體壇抵制，近日俄國花滑協會（FFKKR）就宣布將要來舉辦屬於自家的大將邀情賽。

俄羅斯本屆北京冬奧在花滑項目表現驚人，不但在團體賽項目奪下金牌，女子項目謝爾巴科娃（Anna Shcherbakova）與特魯索娃（Alexandra Trusova）奪下金銀牌，若非天才少女瓦莉娃（Kamila Valieva）捲入禁藥風波導致失常，俄羅斯有很大的機率能在女子項目包辦金銀銅。

然而在國際奧委會（IOC）建議各國禁止俄羅斯與白俄選手參與體育賽事後，不少運動聯盟都紛紛宣布跟進，國際滑冰聯盟在3月2日也跟進，禁止俄羅斯以及白俄羅斯的運動員參加3月23日舉行的花滑世錦賽。

不過今日媒《東京體育》引用俄國《Матч ТВ（Match TV）》指出，針對花滑界抵制活動，俄羅斯花滑協會即將要做出大動作回應，他們打算要來舉辦屬於自己的花滑大獎賽，準備要來和ISU舉辦的大獎邀請賽，一決高下，「我們將邀請來自中國、喬治亞和烏茲別克這幾個距離俄國更近，且在花滑界擁有頂尖選手的國家參賽。」

爲了因應國際體壇制裁，其實先前俄羅斯就曾打算以自己跟中國為首，舉辦跟傳統奧運一樣有多項賽事的「歐亞奧運」，因此這次俄國花滑協會有這樣的打算，可說是一點也不令人意外，然《東京體育》卻指出，若真的想主辦這種國際大賽，同樣還是得經過國際公約批准，若不遵守規則，不但可能出現法律問題，賽事成績究竟能否被國際認可，也是一大問題，因此俄國想要自辦大獎賽，恐怕沒有那麼容易。

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