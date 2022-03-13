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MLB》全面啟用DH 41歲重砲吸多達8支球隊瘋搶

2022/03/13 09:08

克魯茲被視為自由市場搶手貨。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今年宣布全面啟用指定打擊（DH），投手不必再上場打擊，41歲強打克魯茲（Nelson Cruz）也因此受益，據傳共吸引高達8支球隊競逐。

《ESPN》記者Enrique Rojas今天爆料，目前多支隊伍對克魯茲抱持興趣，包括身處國聯的道奇、教士以及釀酒人都想追尋這位生涯449轟的重砲。大聯盟資深記者高梅茲（Hector Gomez）也透露，克魯茲很有可能選擇加入國聯球隊。

克魯茲雖然年過40，本季將邁入生涯第18個賽季，但仍寶刀未老，上季依舊繳出2成65打擊率、32轟、86分打點，這也是他繼2014年以來，扣除2020年縮水賽季，每年至少都能轟出32發全壘打，並4度單季轟破40轟大關，證明自己還是聯盟頂尖重砲手之一。

因為守備位置因素，克魯茲生涯幾乎都在美聯度過，除了新秀賽季曾替釀酒人出戰8場，其餘賽季都待在美聯球隊，分別效力過遊騎兵、金鶯、水手、雙城以及光芒，總計7度入選明星賽、4次獲得銀棒獎殊榮，並在2011年率領遊騎兵在美聯封王，榮膺該系列賽MVP。

隨著國聯大門為他敞開，克魯茲在挑選球隊上也多了更多選擇，去年痛失冠軍的道奇就展現強烈企圖。大聯盟記者海曼（Jon Heyman）提到，若道奇未爭取到佛里曼（Freddie Freeman）加盟，他們就會將目光擺向克魯茲。另外，去年雷聲大雨點小的教士，以及前東家釀酒人都是可能潛在下家。

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