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MLB》洋基游擊選項再少一人 鷹俠一年短約加盟洛磯

2022/03/13 10:51

鷹俠轉戰洛磯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基休賽季極力爭取游擊手加盟，不過目前仍未有太大進展，隨著多名自由球員找到新東家，能選擇人手也越來越少。根據美媒報導，資深游擊手鷹俠（Jose Iglesias）以1年500萬美約加盟洛磯，讓洋基補強潛在人選又少一人。

今年32歲的鷹俠，曾效力過紅襪、老虎、紅人、金鶯、天使等隊，2013年在紅襪曾榮獲美聯最佳新秀票選第2名，並在2015年老虎時期入選明星賽。去年擔綱天使主力游擊手卻意外在季末遭到球隊釋出，所幸被前東家紅襪給簽回。

《The Athletic》記者Nick Groke也透露，洛磯簽下鷹俠也代表球隊將放棄找回主戰游擊「故事哥」史托利（Trevor Story），並將把新秀羅傑斯（Brendan Rodgers）放至二壘發展。

封館前包括席格（Corey Seager）、席格（Corey Seager）、希米恩（ Marcus Semien）、巴耶茲（Javier Baez）等自由市場游擊大物已分別找到新球隊，封館結束後，西蒙斯（Andrelton Simmons）、凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）、鷹俠等可能人選也一個個幻滅，目前市場上仍有兩大咖柯瑞亞（Carlos Correa）和史托利還未有著落。

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