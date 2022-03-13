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MLB》如何慶祝封館結束?薛哲的答案令人莞爾

2022/03/13 10:23

37歲的塞揚強投薛哲新球季轉戰大都會。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕身為球員工會代表，37歲的塞揚強投薛哲（Max Scherzer）站在第一線和大聯盟協商，期間除了透過電話不斷溝通，也歷經連續9天的面對面談判，包括長達16個半小時的馬拉松會議，他今天向大都會春訓基地報到，立刻成為焦點。

媒體好奇問他如何慶祝封館結束?這位大都會新王牌停頓了一下笑著回應：「我大喝一場！」直白的答案，讓眾人莞爾。

薛哲在去年12月大聯盟封館之前，和大都會簽下3年1.3億美元合約，平均年薪4333萬美元，也刷新大聯盟最高年薪紀錄。但隨後大聯盟和球員工會就陷入談判僵局，遲遲未能就新版勞資協議達成共識，薛哲也扮演關鍵角色為球員發聲，他表示自己很享受站在第一線處理事情，但也坦言最難的是要接很多的電話去跟相關人士溝通，還要試著在父親、球員的角色找到平衡點。

因為薛哲除了代表球員工會，他還是3個小孩的父親，也必須利用時間訓練維持身手，才能做好自己的球員本份。因此當大聯盟結束99天封館後，他今天在大都會春訓基地幫球迷簽名，也終於可以放心地說：「一切都結束了，我們打棒球吧!」

薛哲今天報到後，就進行牛棚練投，他也表示之前已在私人的訓練基地進行3局50球的模擬比賽。

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