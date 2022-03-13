NBA》B.西蒙斯短時間恐無法復出 主帥曝：連1對1都辦不到...

西蒙斯想復出恐怕還有一段距離。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網11日作客費城，這也是他們和七六人在B.西蒙斯（Ben Simmons）與哈登（James Harden）重磅交易案後首度碰頭，兩隊碰頭賽前就火光四射，不過最後籃網讓前三節打完就讓七六人繳械，但即使如此，籃網想搶季後賽席次仍就岌岌可危，除了因為客場限定的厄文（Kyrie Irving）只剩沒幾場能打，主帥奈許（Steve Nash）更坦言B.西蒙斯短期恐仍無法歸隊。

籃網前天與七六人正面對決，布魯克林大軍近期表現低迷，靠著「客場限定」的KI一支獨秀，才勉強停留在附加賽席次內，七六人有了哈登後如虎添翼，他出戰球隊在雙方對戰賽前保持不敗，反觀西蒙斯加盟後還未能出戰，那天隨隊坐板凳觀戰，還遭費城球迷狂噓。沒想到當天比賽開打，外界預期的東部世仇對決不但沒有上演，比賽從上半場就淪為一面倒的屠殺秀，籃網最後以大比分痛宰七六人收下勝利。

請繼續往下閱讀...

然而擊敗死敵七六人、收下2連勝並沒辦法讓籃網扭轉爭搶季後賽門票的不利地位，其中一個原因當然跟因為沒打疫苗違反紐約防疫規定、無法在主場出賽的厄文有關，隨著例行賽逐漸進入尾聲，籃網截至今日剩15場比賽，厄文能亮相的主場比賽只剩下5場，目前以34勝33敗戰績排在東部第8的籃網，想要進入季後賽席次保障的前6名恐怕機會渺茫。

客場限定的厄文只剩下5場比賽能出戰。（資料照，USA TODAY Sports）

另一個不利因素，就是B.西蒙斯。籃網隊總教練奈許今在受訪問時告訴《紐約時報》記者路易斯（Brian Lewis）壞消息，奈許坦言西蒙斯背部傷勢恐怕遇上了一些挫折，他距離參加團體練習恐怕還有段距離，奈許甚至透露西蒙斯現在連進行1對1的單打訓練都辦不到。

「西蒙斯甚至還沒準備進行好1對1訓練，更不用說是3對3還是5對5了，」奈許說道，「所以首先他必須能先進行到可以全速不受阻礙來單獨訓練，到時候我們才可以談之後怎麼樣能盡快進入到1對1、3對3與5對5的練習。」

B.西蒙斯在上季結束後就陷入交易傳聞，不但一度跟隊友斷絕聯絡，沒參加訓練營和熱身賽，也拒絕再為七六人出賽，之後他雖然回費城報到，但卻仍以心理問題為由拒絕上場，原以為整件事在他被送去籃網後就能圓滿落幕，沒想到現在西蒙斯卻又遇上背傷問題。

「我不會說他背部情況始終不好，畢竟這樣說對他不太公平，雖然之前他的確出過幾次問題。但過去半年都很健康，一直到現在才出狀況，過往痠痛問題就這樣回來了...」奈許說道，「所以我說我不知道這樣說對他是否公平，但現在他的傷勢就是爆發了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法