德國賽》安氏陪練員奇蹟再加一 印度小將擊敗球王闖進決賽

印度20歲小將森擊敗世界球王安賽龍，闖進德國公開賽決賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）在杜拜的「訓練營」聲名大噪，日前培養出新科世錦賽冠軍駱建佑，與球王陪練的印度20歲小將森（Lakshya Sen）昨在超級300系列的德國公開賽以21：13、12：21、22：20爆冷擊敗安賽龍，拿下生涯對戰首勝，更勇闖最後決賽。

先前來到「安賽龍訓練營」的選手們，實力都突飛猛進，尤其新加坡好手駱建佑的飛躍成長更是有目共睹，他在去年世錦賽奪冠，為新加坡搶下世錦賽史上第一金。印度20歲小將森也有明顯進步，去年在世錦賽拿下生涯首面銅牌，今年1月的印度公開賽擊敗駱建佑拿下本季首冠，而他的世界排名也從第17名一路衝上第12名。

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森在德國公開賽過關斬將，力退王高倫（Kantaphon Wangcharoen）、、大會第4種子金廷（Anthony Sinisuka Ginting）和同胞普蘭諾伊（H. S. Prannoy）晉級四強，沒想到對手竟是頭號種子、新科奧運金牌得主安賽龍，森也上演「安式陪練員」的奇蹟，鏖戰3局花了70分鐘才險勝安賽龍，拿下生涯對戰首勝，前4次交手都是由安賽龍勝出。

森決賽的對手是擊敗大馬一哥李梓嘉的泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），兩人生涯交手過6次，各獲3勝，森也將力拚本季第2冠。

世界球王安賽龍。（資料照，歐新社）

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