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NBA》畢勇伯緬懷已故父親 捐贈賽季全數薪水在家鄉蓋醫院

2022/03/13 12:09

畢勇伯（右）將本季全數薪水捐獻給家鄉建構醫院。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕畢勇伯（Bismack Biyombo）季中以10天短約加盟太陽，並獲得合約至賽季結束，他也決定以身作則回饋社會，將本季全數薪水捐贈給家鄉剛果共和國，並以父親之名建造醫院提供當地民眾就醫管道。

畢勇伯去年賽季結束後便暫時離開籃球，投入時間照顧染疫父親，雖然過程一度康復，但仍留下後遺症不幸過世。畢勇伯說道，「我父親的過世影響到我在球場上的熱情，他是我朋友、我商業上的夥伴、我的精神導師和我所有的一切。」

經過沉澱後，畢勇伯再次回到球場，先以10天短約和太陽簽約，並用好表現回應球團期待，將合約延長至賽季結束。根據《Spotrac》資料指出，畢勇伯本季年薪為130萬美元，他將把賽季所得全數捐給家鄉來建構醫院。

「每當我回家照顧我父親時，我腦裡總是在想，那些不能帶家人就醫的民眾該怎麼辦，我想為我父親做點什麼，他這一生總是在為我和我的兄弟姐妹們著想，今年我也想為他做點什麼。」畢勇伯表示。

畢勇伯提到，他想為家鄉一些無助者帶來希望，當地有些民眾可能無法帶家人前往就醫，他希望能帶給家鄉更好的醫療環境。這已經不是畢勇伯為自己的故鄉展現大愛，在2020年疫情流行期間，他也添購近100萬美元醫療設備給予剛果支援。

除了蓋設醫院緬懷父親，畢勇伯本季也特別穿上18號球衣，以紀念6月18日生日的父親。畢勇伯本季出賽22場，場均貢獻6.8分、5.4籃板，投籃命中率61.7%更創下生涯新高。

畢勇伯披上18號球衣紀念已故父親。（資料照，法新社）

 

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