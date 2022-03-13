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NBA》「英雄哥」飆30分做白工 熱火主場不敵多點開花灰狼

2022/03/13 12:35

赫爾羅獨攬30分，但仍不敵8人得分上雙、多點開花的灰狼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火今在主場迎戰灰狼，前役對騎士才復出的一哥J.巴特勒（Jimmy Butler）今又因為左腳大拇指傷勢缺席，而近日傳出有望獲得5年1.84億美元天價大約的「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）此役挺身而出，板凳出發砍進6顆三分球，但攻下全場最高30分的他還是難敵多點開花的灰狼，熱火終場以104：113輸球。

主場出賽雖然少了一哥J.巴特勒在場上坐鎮指揮，不過熱火靠著第2節赫爾羅攜手斯特魯斯（Max Strus）發威，單節轟出42：25的比分，在上半場打完取得12分領先；然而易籃後，場上卻風雲變色，前一節還火力全開的熱火，到了第三節準星全失，前半段進攻大當機，雖然節末回穩，但灰狼靠著多點開花，外加T.普林斯（Taurean Prince）的壓哨三分彈，第三節打完反以3分領先。

關鍵最末節，雙方再度展開激鬥、互有領先，灰狼靠著狀元艾德華茲（Anthony Edwards）在關鍵時刻得分，一度將比數拉開，但Strus找回手感，在外線命中，又將兩隊分差所小到僅剩3分，然而此時熱火老將羅利（Kyle Lowry）上籃要到犯規，站上罰球線，兩罰卻中一罰失手，錯過將比分縮小到1分的機會，灰狼Beasley在最後49秒逮到空擋，飆進大號三分，也將勝負定調，終場熱火就以9分差輸球。

此役赫爾羅19投8中、三分球10投6中崁下全場最高的30分，另有7籃板2助攻2抄截，斯特魯斯和艾德巴約（Bam Adebayo）都是19分進帳，艾德巴約還另有12籃板4助攻，羅利拿下14分7籃板7助攻；灰狼此役則是高達8人得分上雙，其中三劍客湯斯（Karl-Anthony Towns）、艾德華茲和羅素（D'Angelo Russell）最後合拿44分。

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