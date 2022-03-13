晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》卡魯索今傷癒歸隊 德羅森、伍切維奇聯手發威退騎士

2022/03/13 13:12

德羅森和伍切維奇聯手發威，公牛大勝騎士收下2連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東部第4的公牛今天在主場迎戰強敵騎士，德羅森（DeMar DeRozan）、伍切維奇（Nikola Vucevic）聯手發威，多桑姆（Ayo Dosunmu）挹注17分頂上拉文（Zach LaVine）的火力空缺，公牛終場以101：91大勝騎士，收下2連勝。

公牛明星後衛拉文因左膝痠痛持續缺陣，但今天迎來防守悍將卡魯索（Alex Caruso）傷癒歸隊。他在1月22日對戰公鹿時，遭G.艾倫（Grayson Allen）二級惡意犯規導致右手骨折，缺席長達7週。

德羅森上半場就豪取17分，幫助公牛取得53：42的領先，最多領達18分，伍切維奇下半場肆虐禁區穩住領先優勢，繳出生涯第38場雙十演出，公牛終場就以101：91贏球，騎士近11場苦吞8敗。

德羅森今天攻下全場最高的25分，外帶6助攻，伍切維奇有20分、14籃板和2抄截，多桑姆投進3顆三分球挹注17分，卡魯索復出首戰繳11分，助攻和抄截各4個；騎士以葛蘭德（Darius Garland）的25分最佳，另有7籃板和7助攻，莫布里（Evan Mobley）有17分、7籃板和2阻攻，歐斯曼（Cedi Osman）替補貢獻14分、2抄截。

卡魯索休養7週後今傷癒歸隊。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。