NBA》卡魯索今傷癒歸隊 德羅森、伍切維奇聯手發威退騎士

德羅森和伍切維奇聯手發威，公牛大勝騎士收下2連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東部第4的公牛今天在主場迎戰強敵騎士，德羅森（DeMar DeRozan）、伍切維奇（Nikola Vucevic）聯手發威，多桑姆（Ayo Dosunmu）挹注17分頂上拉文（Zach LaVine）的火力空缺，公牛終場以101：91大勝騎士，收下2連勝。

公牛明星後衛拉文因左膝痠痛持續缺陣，但今天迎來防守悍將卡魯索（Alex Caruso）傷癒歸隊。他在1月22日對戰公鹿時，遭G.艾倫（Grayson Allen）二級惡意犯規導致右手骨折，缺席長達7週。

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德羅森上半場就豪取17分，幫助公牛取得53：42的領先，最多領達18分，伍切維奇下半場肆虐禁區穩住領先優勢，繳出生涯第38場雙十演出，公牛終場就以101：91贏球，騎士近11場苦吞8敗。

德羅森今天攻下全場最高的25分，外帶6助攻，伍切維奇有20分、14籃板和2抄截，多桑姆投進3顆三分球挹注17分，卡魯索復出首戰繳11分，助攻和抄截各4個；騎士以葛蘭德（Darius Garland）的25分最佳，另有7籃板和7助攻，莫布里（Evan Mobley）有17分、7籃板和2阻攻，歐斯曼（Cedi Osman）替補貢獻14分、2抄截。

卡魯索休養7週後今傷癒歸隊。（今日美國）

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