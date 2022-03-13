HBL季軍賽》「最強女高中生」張聿嵐雙十白搭 永仁末節逆轉奪季軍

張聿嵐攪雙十仍無法幫助球隊奪勝。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕陽明高中、永仁高中昨在110學年度HBL女子甲級4強失利，今日兩軍重新打起精神於季軍賽交手，永仁前三節打完落後，末節靠著連續3顆三分球翻轉戰局，最終以67：60氣走陽明。

陽明昨一度在第三節翻轉戰局，無奈末節未能守成遭衛冕軍淡水商工逆轉；永仁4強首戰則是狀況不佳，將爭冠機會送給了北一女中。

請繼續往下閱讀...

陽明今天季軍賽首節雖然落後，但第二節展開反撲並只讓永仁單節僅獲9分，在半場結束取得32：27領先。陽明半場表現最佳是吳姿儀的8分，「最強女高中生」張聿嵐則有7分、8籃板。

陽明張聿嵐拋投得分。（記者林正堃攝）

不過，永仁在末節回神連續砍進3顆三分球，不僅翻轉戰局更取得最多14分領先，最後也就穩住陣腳收下季軍，陽明則是以第4名作收。

永仁拿下季軍。（記者林正堃攝）

頻頻嘗試大號三分球的高二射手林靜妍，在末節投進打板三分球，吹起球隊反攻號角，她進帳16分，也成為這場比賽的MVP，高一菜鳥許婉昀也有14分，林靜妍、許婉昀有望成為下屆永仁的主力戰將。至於即將畢業的邱敬恩18分、8籃板，張聿敏8分、20籃板，賽事尾聲被吹犯規的邱群琋當場哭了出來，繳出11分、9籃板及4助攻。

永仁邱群琋哭著退場。（記者林正堃攝）

拿下季軍邱群琋破涕為笑。（記者林正堃攝）

「最強女高中生」張聿嵐繳出17分、15籃板，生涯高中最終戰的施佩儀14分、陳佳妤13分，但末節嚴重熄火，陽明下屆還是將繼續張聿嵐為主體捲土重來。

永仁林靜妍外線出手。（記者林正堃攝）

陽明張聿嵐與永仁林靜妍卡位。（記者林正堃攝）

張聿嵐5犯畢業一臉錯愕。（記者林正堃攝）

陽明惜敗奪殿軍。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法