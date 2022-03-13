NBA》哈里伯頓雙十演出 溜馬宰馬刺止3連敗

哈里伯頓19分10助攻。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺主帥「帕總」帕波維奇（Gregg Popovich）昨天創下執教勝場數第1336勝，超越尼爾森（Don Nelson）成為史上最多勝教頭，不過今天未能延續氣勢，遭溜馬哈里伯頓（Tyrese Haliburton）雙十演出回擊，終場108：119不敵對手，馬刺苦吞主場對戰溜馬5連敗。

雙方今天多名主力作壁上觀，馬刺D.穆雷（Dejounte Murray）、強森（Keldon Johnson）、博爾特（Jakob Poeltl）都在昨天紀錄夜後今天輪休，溜馬後衛布洛格登（Malcolm Brogdon）也未上陣。

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溜馬前役倒數40秒還領先2分，所幸今天到手的果實未再飛走，首節一路維持領先到比賽結束，菜鳥I.傑克森（Isaiah Jackson）就表示，「我們知道他們正好經歷背靠背出戰，會遇到疲勞問題，所以我們踩緊油門往前不讓他們追上。」

帕波維奇（左）與頭卡萊爾。（美聯社）

溜馬以哈里伯頓19分10助攻表現最佳，華盛頓（Duane Washington Jr.）扮演板凳暴徒也貢獻19分，希爾德（Buddy Hield）17分，菜鳥杜阿爾特（Chris Duarte）、I.傑克森各拿15分。

馬刺方面，蘭德爾（Jock Landale）26分拿下全場最高，沃克（Lonnie Walker）挹注20分，瓦賽爾（Devin Vassell）進帳19分，J.理查森（Josh Richardson）16分。

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