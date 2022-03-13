晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》哈里伯頓雙十演出 溜馬宰馬刺止3連敗

2022/03/13 13:10

哈里伯頓19分10助攻。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺主帥「帕總」帕波維奇（Gregg Popovich）昨天創下執教勝場數第1336勝，超越尼爾森（Don Nelson）成為史上最多勝教頭，不過今天未能延續氣勢，遭溜馬哈里伯頓（Tyrese Haliburton）雙十演出回擊，終場108：119不敵對手，馬刺苦吞主場對戰溜馬5連敗。

雙方今天多名主力作壁上觀，馬刺D.穆雷（Dejounte Murray）、強森（Keldon Johnson）、博爾特（Jakob Poeltl）都在昨天紀錄夜後今天輪休，溜馬後衛布洛格登（Malcolm Brogdon）也未上陣。

溜馬前役倒數40秒還領先2分，所幸今天到手的果實未再飛走，首節一路維持領先到比賽結束，菜鳥I.傑克森（Isaiah Jackson）就表示，「我們知道他們正好經歷背靠背出戰，會遇到疲勞問題，所以我們踩緊油門往前不讓他們追上。」

帕波維奇（左）與頭卡萊爾。（美聯社）

溜馬以哈里伯頓19分10助攻表現最佳，華盛頓（Duane Washington Jr.）扮演板凳暴徒也貢獻19分，希爾德（Buddy Hield）17分，菜鳥杜阿爾特（Chris Duarte）、I.傑克森各拿15分。

馬刺方面，蘭德爾（Jock Landale）26分拿下全場最高，沃克（Lonnie Walker）挹注20分，瓦賽爾（Devin Vassell）進帳19分，J.理查森（Josh Richardson）16分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。