NBA》柯瑞低迷沒差！K湯38分繳復出代表作、勇士斬斷公鹿6連勝

K.湯普森找回好手感，打出復出代表作，飆進8顆三分彈、豪取38分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今在主場迎戰公鹿，前役對金塊達成生涯2萬分里程碑的「浪花兄」柯瑞（Stephen Curry）今打得荒腔走板，全場僅拿8分，好在「浪花弟」K.湯普森（Klay Thompson）找回好手感，打出復出代表作，飆進8顆三分彈、豪取38分力壓公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），勇士最終以122：109、13分差擊敗公鹿，笑納3連勝也斬斷對手6連勝。

比賽開打雙方互不相讓、你來我往，首節以28：28戰平，不過接下來K.湯普森開始在三分外線開火，第二節他單節就投進5顆三分球、獨拿17分，加上A.威金斯（Andrew Wiggins）和從板凳被拉上先發的J.波爾（Jordan Poole）也都在外線開火，勇士在上半場打完，就67：58、9分領先。

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K湯和J.波爾攜手開火。（美聯社）

而上半場拿下16分的J.波爾，易籃後火力也更猛，他先連投三顆三分球，在第三節前半帶領球隊拉出一波11：0甩開對手，領先最多達到21分，公鹿靠著亞德托昆波回應一波9：0攻勢，才將雙方差距拉近，不過最末節K湯再度挺身而出，開節就連取7分，也刷新本季最高得分紀錄，衛冕軍公鹿雖然持續搶分，盼望能縮小差距，不過最後仍難挽回劣勢，終場勇士就以122：109斬斷公鹿6連勝。

K.湯普森此役打出本季回歸代表作，全場投24中15，含三分球投14中8，轟下本季新高的38分，J.波爾16投9中、5顆三分球共轟下30分，另有6籃板5助攻，A.威金斯21分進帳，19歲小將庫明加（Jonathan Kuminga）則是14分11籃板，而一哥柯瑞全場遭公鹿嚴防，最後僅拿8分，寫下近3年以來得分新低。

柯瑞今天僅拿8分，創下近三年來得分新低。（美聯社）

公鹿部分以拿下31分的亞德托昆波表現最為亮眼，二哥米德爾頓（Khris Middleton）砍下18分，J.哈勒戴（Jrue Holiday）13分，G.艾倫（Grayson Allen）12分，替補中鋒伊巴卡（ Serge Ibaka）則挹注15分。

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