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NBA》新同學哈特猛飆44分生涯新高 重建拓荒者爆打巫師止敗

2022/03/13 15:23

拓荒者哈特今大爆發，轟下生涯新高的44分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕正在重建中的拓荒者隊，昨天傳出壞消息，被視為未來核心主力的A.西蒙斯（Anfernee Simons）因左膝傷勢，仍得缺席至少1到2週，不過今波特蘭大軍在主場迎接巫師，靠著上個月才被交易來的新同學哈特（Josh Hart）轟出生涯新高44分，終場以127：118擊敗巫師，終止近期6連敗。

拓荒者在交易大限前送走原後場雙槍之一的麥考倫（CJ McCollum），同時也將防守相當好，但健康狀態時常不佳的鋒線小南斯（Larry Nance Jr.），得分後衛N.鮑威爾（Norman Powell）與優質3D前鋒卡文頓（Robert Covington）等人給送走，一整套先發名單幾乎空了大半。

這次在交易中得到的新同學哈特來到波特蘭後卻繳出不俗表現，今在對上巫師一戰，他在第三節中段一次爆扣後，就已經得到超越自己職業生涯新高的30分，然而哈特火力卻還未見停歇，最末節還剩6分多鐘時，他在外線出手命中要到犯規，完成「四分打」，讓主場拓荒者球迷陷入瘋狂，開始對著他大喊「MVP」，比賽結束前最後1分半，眼見雙方比分已經拉開到15分之多，拓荒者選擇提前把哈特換下，最終拓荒者就以9分之差擊敗對手。

哈特此役21投、15中、三分球9投6中，豪取全場最高也是生涯新高的44分，另有8籃板6助攻和4抄截，瓦特福（Trendon Watford）27分6籃板5助攻，中鋒尤班克斯（Drew Eubanks）進帳20分12籃板繳雙十，艾勒比（CJ Elleby）、威廉斯（Brandon Williams）都挹注10分；巫師則由拿下最高26分的卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）表現最為亮眼。

波普（左）今拿下26分。（USA TODAY Sports）

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