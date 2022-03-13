桌球》林昀儒／廖振珽遭印度組合逆轉無緣16強 小林稍晚再戰混雙

林昀儒（左）與廖振珽（右）遭印度組合逆轉無緣WTT大滿貫新加坡站男雙16強。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界排名41的林昀儒／廖振珽，今天在WTT大滿貫新加坡站男雙32強戰以2：3不敵印度名將卡馬爾（Sharath Kamal）／吉納塞卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran），無緣16強。

台灣「沉默殺手」林昀儒今迎來一日3戰的艱困賽程，下午1點半他先在男雙32強賽登場，搭配「山豬」廖振珽出擊，碰上世界排名31的印度組合卡馬爾／吉納塞卡蘭。

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一開賽林昀儒／廖振珽迅速拉出4：1攻勢，並以11：7拿下第1局，雖然兩人在第2局碰上亂流以7：11讓出，但很快調整好狀態，接著以11：5拿下第3局搶先聽牌。

不過，印度組合在下一局上演逆轉秀，趁著林昀儒／廖振珽發生失誤迅速反擊，先以10：8搶下局點再以11：9拿下，雙方戰成2：2平手。決勝局，林廖配仍舊無法控制失誤，最終以6：11敗下陣來。

林昀儒預計下午3點半將和奧運搭檔鄭怡靜攜手在混雙賽事出擊，將碰上新加坡周哲宇／曾尖；晚間9點的單打賽事，則與克羅埃西亞好手賈西納（Andrej Gacina）對決。

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