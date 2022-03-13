晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》林昀儒／廖振珽遭印度組合逆轉無緣16強 小林稍晚再戰混雙

2022/03/13 14:29

林昀儒（左）與廖振珽（右）遭印度組合逆轉無緣WTT大滿貫新加坡站男雙16強。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界排名41的林昀儒／廖振珽，今天在WTT大滿貫新加坡站男雙32強戰以2：3不敵印度名將卡馬爾（Sharath Kamal）／吉納塞卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran），無緣16強。

台灣「沉默殺手」林昀儒今迎來一日3戰的艱困賽程，下午1點半他先在男雙32強賽登場，搭配「山豬」廖振珽出擊，碰上世界排名31的印度組合卡馬爾／吉納塞卡蘭。

一開賽林昀儒／廖振珽迅速拉出4：1攻勢，並以11：7拿下第1局，雖然兩人在第2局碰上亂流以7：11讓出，但很快調整好狀態，接著以11：5拿下第3局搶先聽牌。

不過，印度組合在下一局上演逆轉秀，趁著林昀儒／廖振珽發生失誤迅速反擊，先以10：8搶下局點再以11：9拿下，雙方戰成2：2平手。決勝局，林廖配仍舊無法控制失誤，最終以6：11敗下陣來。

林昀儒預計下午3點半將和奧運搭檔鄭怡靜攜手在混雙賽事出擊，將碰上新加坡周哲宇／曾尖；晚間9點的單打賽事，則與克羅埃西亞好手賈西納（Andrej Gacina）對決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。