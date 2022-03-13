高球》明治安田橫濱輪胎女子賽 蔡佩穎驚奇逆轉奪日巡首勝

蔡佩穎。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣旅日好手蔡佩穎今在JLPGA明治安田生命橫濱輪胎女子高球賽最後一回合上演驚奇大逆轉，抓下7博蒂且沒有柏忌，打出單日65桿，以總桿低於標準桿13桿的203桿，勇奪日巡首座冠軍，抱回1440萬日幣（約351萬）冠軍獎金。

蔡佩穎這週表現穩健，她在前兩回合分別打出68桿、70桿，前兩輪打完暫時並列第5名，以4桿之差落後領先的日本女將植竹希望。

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蔡佩穎今天帶著4桿落後出發，但她在前9洞抓下3鳥，也打出信心，轉場後連續3洞穩穩打par，接著在第13到15洞連續獵下3鳥，趕上原本的領先者，並在第17洞又賺進1隻小鳥，總計蔡佩穎今抓下7鳥、0柏忌，打出全場最佳的65桿，拿下逆轉勝。

30歲的蔡佩穎近兩年其實狀態不錯，她去年在日巡有兩場拿下第2名，有1場第3名，今年1月先在台灣的日立慈善盃封后，當時她也表示，希望有機會能夠盡快完成日巡首勝的目標。

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