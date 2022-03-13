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北一女今力拚HBL后冠 蔡炳坤發百份雞排應援「冠軍留在台北」

2022/03/13 16:04

HBL高中籃球聯賽今進入總決賽，台北市的北一女中今將迎戰新北市淡水商工，力拚冠軍金盃；台北市副市長蔡炳坤於賽前在小巨蛋門口發放100份雞排券，全力為北一女應援打氣。（記者鄭名翔攝）

〔記者鄭名翔／台北報導〕HBL高中籃球聯賽今進入總決賽，台北市的北一女中今將迎戰新北市淡水商工，力拚冠軍金盃；台北市副市長蔡炳坤也兌現承諾，於賽前在小巨蛋門口發放100份雞排券，全力為北一女應援打氣，期許相隔10年後，小綠綠女將們能再次重返榮耀、將冠軍留在台北。

蔡炳坤日前為闖進HBL四強的北一女、陽明高中女籃隊加油，並表示台北市上次摘下后冠已是10年前由北一女斬獲殊榮，期盼能在自己最後一年任期中再次看到冠軍留在台北，因此許諾若闖進冠軍賽，將發送100份雞排給所有來為北市球隊加油的民眾，一起應援當最佳第六人。

北一女昨不負眾望擊敗永仁高中闖進冠軍賽，今將對決強敵淡水商工；蔡炳坤則兌現承諾，於賽前下午3點在小巨蛋門口發放100份雞排券，並豪氣表示，北市女子籃球以暌違10年未奪冠，此次看到北一女士氣高昂、做足準備，相信「十年磨一劍」，有信心能將冠軍留在台北。

而面對新北市長侯友宜親自出席、為淡水商工加油，反觀台北市長柯文哲則遠至澎湖出席民眾黨活動；對此，蔡炳坤稱，柯市長今無法前來，但已向他告知將會發雞排幫北一女加油打氣，而雙北本就是競合關係，但此次北市絕對全力以赴、當仁不讓，相信一定拿打出佳績。

蔡炳坤説，為遵守防疫規定，因此只發兌換券而未直接提供雞排，避免邊走邊吃，而此次參賽選手未能領到雞排，將於今天賽後再親至北一女中、陽明高中，給予優秀選手更多鼓勵。

台北市副市長蔡炳坤今在小巨蛋外發送一百份雞排，希望「小綠綠」北一女睽違10年後能再重返榮耀，奪下今年HBL后冠。（記者鄭名翔攝）

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