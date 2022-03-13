網球》大坂直美怎麼了？ 印地安泉前冠軍吞蛋出局

大坂直美。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕網壇北美「陽光雙冠」之一的印地安泉大賽，大坂直美好不容易才擺脫心魔復出，初登場驚險開胡後，次輪又失誤連連，0：6：4：6慘敗給俄國21種子庫德梅托娃 （Veronika Kudermetova），2018年在此封后的「日本小威」提前落馬，無緣挺進女單32強。

不是冤家不聚頭，大坂直美與庫德梅托娃原本今年元月，就在澳網暖身的墨爾本4強狹路相逢，但「日本小威」賽前以腹部受傷為由退出。如今在北美上演遲來對決，庫德梅托娃證明自己臨場狀況確實更好，開賽勢如破竹連下6局清盤，大坂直美比賽時遭現場觀眾言語攻擊，儘管被「剃光頭」後重整旗鼓，但次盤3：3僵持時又遭破發，讓庫德梅托娃只花1小時17分鐘，直落2強勢出線。

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庫德梅托娃。（歐新社）

現年24歲的大坂直美，雖坐擁美網、澳網共4座大滿貫女單冠軍，但去年退出法網，自爆長期飽受憂鬱症所苦，並缺席溫布頓，美網16強落馬又淚灑球場，再度長期休兵。「日本小威」自今年澳網第3輪出局再度露臉，這位排名已跌至78的前世界球后，好不容易3盤力退美國地主悍將史蒂芬絲（Sloane Stephens）， 第2場又陷入低潮，東山再起仍得加把勁。

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