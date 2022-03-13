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中職》富邦藍白對抗賽 申皓瑋砲轟陳鴻文

2022/03/13 16:11

陳鴻文。（富邦悍將提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕富邦悍將今天進行藍白對抗賽，白隊陳鴻文先發3局失5分，包括被申皓瑋轟出2分砲，終場藍隊以7:2獲勝。

陳鴻文第1局被范國宸、張進德和霸帝士連續安打失1分，第3局被林琨笙安打後被申皓瑋砲轟，再被范國宸、張進德和霸帝士連續安打失2分，范國宸3打數全部安打，張進德和霸帝士各擊出2支安打，白隊則有林益全和楊瑞承2安打。

藍隊洪聖欽和游霆崴各投2局無失分，王尉永1局讓白隊三上三下，白隊陳冠勳和張耿豪中繼1局無失分。

申皓瑋砲轟陳鴻文。（富邦悍將提供）

洪聖欽。（富邦悍將提供）

今天現場湧入3000多位球迷進場看球，Fubon Angels新成員維心、Kesha、沁沁、奶昔和重新回到Fubon Angels的蓁蓁，在嘉義市球場的看台與現場球迷進行應援互動。比賽結束後，洋將霸帝士、林琨笙和范玉禹上看台與球迷同樂，感謝球迷進場為悍將加油。

Fubon Angels新成員維心、Kesha、沁沁、奶昔和重新回到Fubon Angels的蓁蓁，在嘉義市球場的看台與現場球迷進行應援互動。（富邦悍將提供）

Fubon Angels新成員維心、Kesha、沁沁、奶昔和重新回到Fubon Angels的蓁蓁，在嘉義市球場的看台與現場球迷進行應援互動。（富邦悍將提供）

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