PLG》 呂政儒千顆三分球達陣 楊敬敏砍39分率國王力退鋼鐵人

呂政儒。（高雄鋼鐵人提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新北國王今作客高雄鋼鐵人，陣中一哥楊敬敏砍下全場最高39分，追平聯盟本土球員個人單場得分紀錄，率隊以98：93踢館成功；鋼鐵人一哥呂政儒今投進3顆三分球拿下17分，也完成生涯1000顆三分球里程碑。

呂政儒先前因為手傷休兵，這週重返賽場，他在今天賽前生涯三分球命中數累積998顆，他在此仗首節尾聲先命中1記三分彈，接著在上半場還剩1分鐘左右命中生涯第1000顆三分球。

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鋼鐵人在半場打完暫時以3分落後，第3節靠著前NBA狀元班尼特開火一度超前，但決勝節仍擋不住國王攻勢落敗，也讓呂政儒紀錄夜不太完美。

國王楊敬敏今攻下全場最高39分，追平台新夢想家林俊吉締造的本土球員最高得分紀錄，湯瑪士挹注18分、17籃板；鋼鐵人班尼特進帳全隊最高29分、15助攻，陳又瑋也有14分、10助攻的雙十演出。

呂政儒今天投進3顆三分球，進帳17分，也完成生涯千顆三分球里程碑，他表示，對於紀錄就是順其自然，但還是希望能夠繼續推進。不過，紀錄夜沒能贏球，呂政儒認為，至少這場能夠有效防堵對手在外圍的投射，和對手一路拉鋸，只是沒能守好楊敬敏，讓結果有些不如預期。

呂政儒。（高雄鋼鐵人提供）

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