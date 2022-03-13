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HBL冠軍賽》淡商氣走北一女 完成二度3連霸、奪第12冠

2022/03/13 18:17

淡水商工完成三連霸與隊史第12冠。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕淡水商工、北一女中在110學年度HBL女子甲級冠軍賽，展開雙方隊史的第2次爭冠，淡商靠高二主控李恩芯22分，以及187公分趙云楓18分、菜鳥蘇天心14分、隊長韓汛12分、蕭豫玟12分，擋住北一女追分，最終87：79獲勝，摘下隊史第12冠，也完成二度3連霸。

衛冕軍淡商本屆入手第16張爭冠入場券，也是92、105學年度之後第3次挑戰隊史二度3連霸的壯舉，淡商前次3連霸是82至84學年度。至於北一女曾在100學年度封后，如今第3次獲得爭冠機會，於108學年度就是不敵淡商屈居亞軍，本屆挾著頭號種子挑戰第2冠。

187公分趙云楓屬本屆女子組第一長人，在上半場獨攬14分，以及菜鳥蘇天心14分進帳，一度助隊領先13分，但「閃電俠」宋瑞蓁雖然第二節9分19秒就背負3次犯規，最後以連得4分，助北一女縮小差距，半場結束42：48落後。

北一女易籃後持續追分，尤其宋瑞蓁投進三分球更追到62：63落後，在末節7分50秒靠著彭詩婷上籃追成66：66，雙方在4分鐘後連續戰成平手，衛冕軍並未自亂陣腳連續得分將差距拉大至4分，以及14.84秒北一女又被吹違反運動道德犯規，衛冕軍驚險完成奪冠任務。

淡商繼82至84學年度後，完成女子組第二次3連霸，同時也在台北小巨蛋拉出10連勝，隊史12冠正式到手，下屆還有蕭豫玟、李恩芯、蘇天心等好手，有望對4連霸發出挑戰。

北一女無緣自100學年度後再度封后，宋瑞蓁攻下全隊最高21分、彭詩婷10分、蔡佑蓮10分，可惜追分階段就是都差一口氣。

淡商李恩芯。（記者林正堃攝）

淡商李恩芯。（記者林正堃攝）

（左起）蕭豫玟拿下12分、趙云楓拿下18分。（記者林正堃攝）

北一宋瑞蓁。（記者林正堃攝）

北一米靖恩。（記者林正堃攝）

淡水商工完成三連霸與隊史第12冠。（記者林正堃攝）

淡水商工完成三連霸與隊史第12冠。（記者林正堃攝）

淡水商工完成三連霸與隊史第12冠。（記者林正堃攝）

北一女無緣奪冠。（記者林正堃攝）

北一女宋瑞蓁攻下全隊最高21分。（記者林正堃攝）

淡水商工李恩芯激動的抱著韓汛慶祝。（記者林正堃攝）

淡商趙云楓抱著隊友韓迅痛哭。（記者林正堃攝）

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