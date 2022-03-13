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NBA》我從不懷疑自己！K湯強勢回歸這麼說

2022/03/13 18:53

K.湯普森。（USA TODAY Sports）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕儘管勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）慘遭公鹿衛冕軍嚴防，手感冰凍僅拿近3年來新低8分，K.湯普森（Klay Thompson）把握機會挺身而出，狂轟本季個人新高38分，一掃傷癒歸隊起伏不定陰霾，也證明自己能夠獨當一面。

　K.湯普森球運多舛，因為雙腿接連重傷，休兵長達2年半才復出，卻又求好心切而患得患失，勇士總帥柯爾（Steve Kerr）為了協助愛將走出低潮，日前甚至找來他最愛的電影明星威爾法洛（Will Ferrell）到場互動，協助這名射手重拾信心，如今K湯天助自助強勢回歸，全場24投15中、包括三分彈14投8中，兇猛外圍火力彌補了柯瑞失常，更率隊斬斷來犯強敵的6連勝。

　「各界都對我的投籃狀況有意見，當然我也很失望，但我知道自己有能力秀出今晚這樣的表現。」扮演「獵鹿人」的K湯強調，從來不會懷疑自己，「我很清楚過去這麼多的精彩演出，是其他球員無法相比。當然我也渴望重新證明實力，這場確實帶來很大信心。我其實想拿40分，38分也很好，但40分聽起來更棒。」

　勇士為了季後賽持續變陣嘗試，首度擺出柯瑞、湯普森這組「浪花兄弟」，搭配波爾（Jordan Poole）的先發組合，擁有無限開火權的柯瑞此役只出手7球，反倒讓隊友獲得更多發揮空間，K湯說：「我不覺得有人比柯瑞見識過更多的雙夾或三夾，他讓我的進攻空間開闊，得感謝他吸引重兵嚴防，創造出更多空檔。」至於貢獻30分的波爾也認為，不同陣容搭配帶來良性刺激，「這是絕佳示範，展現我們同時上場的火力。很瘋狂，隊上MVP只拿8分，我們照樣擊退勁敵。」

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