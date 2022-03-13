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棒球》運動品牌UA攜手球芽做公益 捐款就送後背包

2022/03/13 19:40

UA和球芽基金會合作推出「即刻起．動！挺球芽」合作計畫，左為品牌代表李育欣協理，右為球芽基金理事長蕭莉綾。（球芽基金提供）

〔體育中心／綜合報導〕運動品牌UNDER ARMOUR致力於支持青少年的體育發展，此次攜手球芽基金推出「即刻起．動！挺球芽」合作計畫，期望為國內學生運動員盡一份力！

UNDER ARMOUR與球芽基金對於基層棒球教育推廣的理念相符，因此，自2014年球芽基金創立以來，無論是閱讀推廣或者是近年來在花蓮以及新竹地區的年度頒獎典禮UA都沒有缺席，長年的給予球芽支持與贊助，今年特別捐出五百個後背包，希望能拋磚引玉讓更多人能一同來為台灣的運動盡更多心力。

品牌代表李育欣協理今與球芽基金理事長蕭莉綾一同宣布「即刻起．動！挺球芽」活動正式開始，自3月14日起至4月30日止，只要到球芽「即刻啟動」捐款平台捐款，就有機會獲得年度限定Team UA徽章組以及UA後背包，號召大家一起關注國內運動教育，支持小選手勇敢追夢。

「即刻起．動！挺球芽」活動網站：https://reurl.cc/LpoLjy

TEAM UA年度限定徽章。（球芽基金提供）

UA後背包。（球芽基金提供）

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