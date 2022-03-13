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PLG》林志傑、張宗憲決勝節發威 勇士力退領航猿收5連勝

2022/03/13 19:31

台北富邦勇士擊敗桃園領航猿。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士今在主場迎戰桃園領航猿，雙方一路鏖戰的決勝節，雖然勇士一度落後達雙位數，但林志傑和張宗憲兩人在關鍵時刻挺身而出，率隊以91：82拉出5連勝。

勇士在上半場進攻多點開花，林志傑拿下全隊最高8分，而領航猿攻勢多倚靠羅賓森，他在半場拿下14分，關達祐則是三分球3投3中，進帳12分，幫助球隊兩節打完暫以5分落後。

領航猿在第3節打出一波24：18攻勢扭轉戰局，也讓勇士在決勝節一度落後多達10分。但在關鍵時刻，39歲老將林志傑挺身而出，放進超前分，雙方展開拉鋸。終場前56秒，林志傑投進關鍵三分球，助勇士將領先擴大到6分差，隨後張宗憲又轟進三分彈，奠定勝基。

勇士張宗憲繳出全隊最高17分，林志傑挹注16分；領航猿羅賓森進帳全隊最高26分、14籃板，喬丹進帳17分， 盧峻翔攻下14分。

台北富邦勇士林志傑（中）切入上籃。（記者陳志曲攝）

桃園領航猿喬丹（左）切入上籃。（記者陳志曲攝）

桃園領航猿羅賓森（左）切入上籃。（記者陳志曲攝）

台北富邦勇士張宗憲三分線進球後，發洩情緒。（記者陳志曲攝）

台北富邦勇士林志傑（右）三分出手。（記者陳志曲攝）

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