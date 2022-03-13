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NBA》沒看過這麼多球傳來！克拉克森瘋狂得分夜

2022/03/13 19:37

克拉克森。（USA TODAY Sports）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕爵士少了當家中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）、後衛康利（Mike Conley），29歲的「板凳暴徒」克拉克森（Jordan Clarkson）扮演程咬金殺出，主場狂飆7記三分彈、拚出生涯新高45分，逼得國王人馬苦吞4連敗，賽後這位美菲混血後衛笑說：「這賽季還沒看過這麼多球傳給我。」　

　賽前康利告訴克拉克森，是時候讓他度過重要的得分之夜，「你知道我已一年沒看你做什麼嗎？是時候讓你打40 分鐘了。」這位替補射手也沒漏氣，全場21投15中、8罰全中，精準旺盛火力硬是強壓國王先發主控福克斯（De'Aaron Fox）的41分，連貢獻25分的隊友「蜘蛛人」米契爾（Donovan Mitchell）都說：「身為一名得分射手，這麼快就火力全開時，你會感覺這將是他的夜晚，他不斷在最好的時機把球投進。」

　其實克拉克森本季投籃命中率，下滑至職業生涯最低的40.9%，但他適時把握機會，第4度替補單場飆破40分，足讓自己能鬆口氣，「我的生活或者心態並沒有改變，只是試著保持頭腦清醒，堅持到底不要想太多。」同場上演後衛飆分秀的福克斯，也英雄相惜盛讚克拉克森表現精彩，「一旦讓他啟動，就很難防守，幾乎不可能阻止他得分。」　

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