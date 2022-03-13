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中職》大家都想問他泰迪轉隊的事 布雷克首度回應了

2022/03/13 19:43

布雷克（左）回應泰迪（右）轉戰中信兄弟的看法。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕受到獅迷喜愛的洋投「大醫生」布雷克已抵台進行隔離，他也利用「閉關」期間和球迷互動，今天就在個人YouTube頻道回答球迷提問，包括最多人好奇的問題：「對於泰迪轉隊中信兄弟的看法?」都逐一回覆，內容相當豐富。

布雷克前年季中加盟獅隊，去年拿下17勝成為勝投王後，不少球迷也擔心他會像泰迪一樣轉隊，但他最終仍然選擇獅隊。由於目前待在高雄防疫旅館隔離，布雷克時常會在IG發動態分享近況，日前就開放球迷提問，今天則將問題和回答剪輯完成，成為個人YouTube頻道的最新影片。

來自加拿大的布雷克，在第1個問題就表達自己一直是藍鳥球迷，也是已故的藍鳥王牌哈勒戴鐵粉，除了很欣賞他的投球，也希望能夠像他一樣強。

由於今年中職多了不少洋砲，布雷克也對此發表看法，認為各隊打線一定會因此不同，他認為新球季會很刺激，自己也相當期待。在這些新洋砲中，布雷克表示只認識味全龍洋砲鈦龍，因為曾和他一起待過太空人小聯盟體系，但強調他的層級比自己高，也沒有對他做過球探報告，只是知道這個人。

至於中職打者中，布雷克認為樂天桃猿林泓育最難對付，表示他是很好的打者，而且樂天還有很多強打者，無法閃避任何人。由於獅隊今年也多了一位強打胡金龍加盟，布雷克表示自己聽過不少胡的事蹟，相信以他的身手，今年可以幫助球隊。

儘管問題五花八門，布雷克都儘量滿足球迷的好奇心，像他最喜歡的中職球員就是隊友鄭鈞仁，表示兩人時常互開玩笑，而除了獅隊隊友之外，他跟轉隊兄弟的泰迪和悍將洋投羅力，都是好朋友，且他最喜歡跟羅力對決，因為對方的節奏很明快，他記得去年兩人對決的比賽時間不到2個半小時就結束。

在最後的壓軸問題，布雷克則表示這是最受歡迎的提問，就是自己對於泰迪轉隊的看法，「我對泰迪沒有不好的看法，畢竟棒球也是商業行為，他選擇去兄弟是對自己最好的決定，就像我決定留在獅隊一樣。」布雷克表示自己和泰迪仍是朋友，見到面仍會聊天，但強調：「泰迪現在是敵人、是對手，在場上我們對他不會手軟，會毫無保留打好比賽。」

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