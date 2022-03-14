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MLB》深度超弱還沒補強 洋基開季游擊手會是誰？

2022/03/14 06:51

洋基隊開季的游擊手到現在都不確定會是誰。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕隨著封館結束，大聯盟各隊也都開始加快腳步補強人選準備開幕戰的到來，然而紐約洋基隊仍有著一個明顯的大洞還沒填補，而這個人預計也不會在球隊首次的全體訓練中出現。

洋基隊在休賽季開始就表示想要補強游擊防區，然而在四大游擊手其中兩人：席格（Corey Seager）、巴耶茲（Javier Baez）都已經有著新東家，能鎮守游擊的希米恩（Marcus Semien）也被遊騎兵連同席格一起打包帶走的情況下，洋基在封館前只剩下柯瑞亞（Carlos Correa）與史托利（Trevor Story）兩個頂級選擇。

隨著99天的封館結束，雖然柯瑞亞與史托利兩人都還是自由身，但洋基被期待能夠簽下的次級選擇如鷹俠（Jose Iglesias）、西蒙斯（Andrelton Simmons）也馬上被其他隊簽走（前者去洛磯後者去小熊），金手套級的凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）也被遊騎兵交易給雙城，市場上頓時又少了三個可用選項。

紐媒分析剩下兩大游擊手，洋基較可能簽下的為史托利，因為柯瑞亞的要價太高且太長，而上季表現不佳的史托利可能願意簽下短約證明身手，以此換取下一張大約的機會，洋基也能在不被長約綁住的情況下，等待農場兩名游擊大物沃爾普（Anthony Volpe）與培拉薩（Oswald Peraza）上大聯盟接班。

若還簽不到史托利，那洋基可能僅會剩下維拉（Jonathan Villar）或安德瑞安薩（Ehire Adrianza）等再次級的選項，抑或是運動家可能願意開放交易安祖斯（Elvis Andrus），倘若真的完全沒有在自由市場簽人或者交易，那洋基恐怕只能在內部找人。

屆時洋基內部最佳的選項為厄謝拉（Gio Urshela），他在去年球季托瑞斯（Gleyber Torres）被移防二壘時都擔任游擊防區的任務，但紐媒認為厄謝拉最好的位置應該是擔任工具人，如此一來才能夠讓洋基隊有著最大的彈性，紐媒也直言，洋基現在的游擊深度相當薄弱，幾乎沒有大聯盟等級的球員。而總教練布恩（Aaron Boone）在春訓報到日時表示，厄謝拉將會是球隊目前的游擊手。

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