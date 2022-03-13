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WTT大滿貫》直落三橫掃對手！ 林昀儒挺進男單16強

2022/03/13 21:33

林昀儒。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界排名第7的「沉默殺手」林昀儒今在WTT大滿貫新加坡站男單32強戰，以直落三解決克羅埃西亞好手賈西納（Andrej Gacina），收下16強門票。

林昀儒今天一日三戰，下午的男雙32強戰和廖振珽攜手出賽，但遭到逆轉以2：3不敵印度名將卡馬爾（Sharath Kamal）／吉納塞卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran），無緣16強。混雙則與奧運銅牌搭檔鄭怡靜攜手出擊，以直落三解決新加坡好手周哲宇／曾尖，收下8強門票。

林昀儒這次在男單首戰以11：8、11：7、11：5橫掃世界排名63的芬蘭老將奧拉，順利闖過頭關。今天碰上世界排名48的賈西納，開局小林有些慢熱，一度以0：3落後，但他把握幾次進攻機會追平，再以11：6先馳得點。

林昀儒在第2局乘勝追擊，以強勢的進攻取得7：0大幅領先，隨後雖因回球出界失分，但他很快調整回來，以11：6率先聽牌。第3局，林昀儒依舊有不錯的發揮，取得3：0領先，雖然賈西納迅速追分再靠著幸運球扳平，仍無力抵擋小林的攻勢，讓他先搶下賽末點，再以11：7獲勝。

林昀儒賽後表示，前次和賈西納交手已經是2年多前，這次戰術還是跟之前一樣，而且也發揮得不錯。今天有不少球迷進場為林昀儒加油打氣，小林露出靦腆笑容說：「謝謝他們幫我加油，我也會繼續努力，好好的一場一場打。」

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